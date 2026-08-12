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    रेलूराम हत्याकांड: सोनिया-संजीव की सजा पर 20 अगस्त को होगी अंतिम बहस, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के बाद से सभी पॉलिसी मांगी

    By Suresh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:09 AM (IST)

    पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष के वकीलों ने लिखित बहस दी। सोनिया और संजीव के मामले म ...और पढ़ें

    रेलूराम हत्याकांड: सोनिया-संजीव की सजा पर 20 अगस्त को होगी अंतिम बहस। फाइल फोटो

    रेलूराम हत्याकांड: सोनिया-संजीव की सजा पर 20 अगस्त को होगी अंतिम बहस। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सुप्रीम कोर्ट में रेलूराम पूनिया हत्याकांड पर सुनवाई हुई।

    2. सोनिया और संजीव के वकील ने बहस के लिए समय मांगा।

    3. अंतिम बहस के लिए 20 अगस्त की तारीख तय हुई।

    जागरण संवाददाता, हिसार। पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित के वकील आईना वर्मा खोवाल और लाल बहादुर खोवाल ने लिखित में बहस दी। सोनिया और संजीव को आखिरी दम तक जेल में बंद रहने की सजा पर बहस की।

    वहीं, दोनों के वकील की तरफ से लिखित में बहस करने के लिए समय मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल बहस के लिए 20 अगस्त को अगली सुनवाई रखी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के बाद भी सभी पालिसी के बारे में रिकार्ड मांगा है।

    पीड़ित के वकील आईना वर्मा खोवाल और लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि सोनिया और संजीव के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों की तरफ से लिखित में बहस के लिए समय मांगा गया। जबकि हमारी तरफ से लिखित में बहस के दस्तावेज दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनने के बाद 20 अगस्त को फाइनल बहस की तारीख दी है।

    यह था मामला

    23 अगस्त 2001 की रात को लितानी गांव में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया के फार्म हाउस पर सोनिया और संजीव ने मिलकर आठ लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। दोनों ने मिलकर रेलूराम पूनिया, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, भाई सुनील, उसकी पत्नी शकुंतला, बहन प्रियंका, चार साल के लोकेश, दो साल की सिवानी और 45 दिन की प्रीति की लोहे की राड से हमला कर हत्या की थी।

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    उसके बाद सोनिया कार में बैठाकर संजीव को सुरेवाला चौक तक छोड़ कर आई थी। सुबह सोनिया बाथरूम में बेसुध हालत में मिली थी।

    उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था। बाद में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 2004 में कोर्ट ने सोनिया और संजीव को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दोनों की सजा को उम्रकैद में बदला था।