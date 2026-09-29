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सावधान! हरियाणा के इन 6 जिलों आज होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 29 Sep 2026 07:00 AM (IST)

सोमवार को हरियाणा के 11 जिलों में वर्षा हुई, लेकिन मानसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से 27 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है।

हरियाणा में आज 6 जिलों में बारिश होगी।

हरियाणा में आज 6 जिलों में बारिश होगी।

HighLights

  1. सोमवार को हरियाणा के 11 जिलों में हुई वर्षा।

  2. मानसून सीजन में 27 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई।

  3. पलवल एकमात्र जिला जहां सामान्य से अधिक वर्षा हुई।

जागरण संवाददाता, हिसार। मानसून की अभी तक पूरी तरह से विदाई नहीं हो पाई है। सोमवार को प्रदेश के 11 जिलों में वर्षा हुई। मंगलवार को भी छह जिलों में चेतावनी दी गई है। वहीं मानसून सीजन के तहत अभी तक 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

प्रदेश में सामान्य रूप से 429.6 एमएम वर्षा होनी चाहिए थी लेकिन 315.7 एमएम वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया गया। मानसून सीजन में पलवल को छोड़ कर कोई भी जिला ऐसा नहीं जिसमें सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। वहीं मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावना व्यक्त की है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के कैथल, जींद, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, करनाल, अंबाला में वर्षा हुई। इसमें सबसे ज्यादा करनाल में वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया है।

यमुनानगर की तरफ मानसून की विदाई बाकी। वहीं प्रदेश में इस बार सामान्य से 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। मानसून आने से पहले मौसम विज्ञानियों ने 10 प्रतिशत कम वर्षा की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन यह उम्मीद से ज्यादा रही।

वहीं सोमवार को हुई वर्षा के चलते तापमान में भी गिरावट हुई है। करनाल में सबसे ज्यादा वर्षा हुई जिसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब पांच डिग्री का अंतर बच गया। वहीं कई जिलों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री से नीचे आ गया है। आने वाले दिनों में रात का तापमान भी नीचे आ सकता है।

पलवल में सामान्य से अधिक वर्षा

वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानसून में अभी तक पलवल ही ऐसा जिला है जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। पलवल में सामान्य रूप से 398.8 एमएम वर्षा होनी थी जो 20 प्रतिशत अधिक 479 एमएम वर्षा हुई। इसी प्रकार जींद में 60 प्रतिशत कम वर्षा हुई। अंबाला, कैथल में 50 प्रतिशत, सिरसा में 54 प्रतिशत और रोहतक में 48 प्रतिशत कम वर्षा हुई।