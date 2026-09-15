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हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज, आज 8 जिलों में होगी बारिश; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 15 Sep 2026 07:00 AM (IST)

हरियाणा में मौसम में तेजी से बदलाव आया है, जहां भिवानी में तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया। अब मंगलवार ...और पढ़ें

प्रदेश में आज भी वर्षा का यलो अलर्ट।

प्रदेश में आज भी वर्षा का यलो अलर्ट।

HighLights

  1. भिवानी में तापमान 36 डिग्री पहुंचा, मौसम में बदलाव

  2. मंगलवार से आठ जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट

  3. आने वाले दिनों में लगातार बारिश की संभावना, तापमान घटेगा

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में तेजी से मौसम में बदलाव हुआ है। सोमवार को भिवानी का तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया। अब मंगलवार से आठ जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में लगातार वर्षा का अलर्ट है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

16 सितंबर को आधे हरियाणा में वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 24 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। गुरुग्राम, नूंह और पलवल जिला ऐसा है जिसमें सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है। बाकी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई।

प्रदेश में 405.6 एमएम वर्षा होनी चाहिए थी जो 306.7 एमएम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में वर्षा होने से तापमान के भी कम होने की उम्मीद है।