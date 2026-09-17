हरियाणा के 3 जिलों में झमाझम होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी; पंजाब में कैसा रहेगा वेदर?

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में तेजी से मौसम बदल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही वीरवार को प्रदेश के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी वर्षा की चेतावनी दी गई है। दिन के समय धूप खिलने के कारण हिसार का तापमान 38.4 डिग्री तक पहुंच गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन के समय धूप खिलने के कारण तेजी से तापमान बढ़ा है। हिसार का तापमान 38 डिग्री तो बाकी जिलों का 34 डिग्री के आस पास चल रहा है।

पंजाब में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? वहीं, पंजाब की तो मौसम विभाग ने वीरवार को पंजाब के कई जिलों में तेज हवाओं के बीच भारी वर्षा की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है और इस दौरान तेज वर्षा की संभावना है।