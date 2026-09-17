हरियाणा के 3 जिलों में झमाझम होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी; पंजाब में कैसा रहेगा वेदर?
हरियाणा में तेजी से मौसम बदल रहा है, जहां पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
HighLights
हरियाणा के तीन जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट
हिसार में तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा
पंजाब में तेज हवाओं संग भारी वर्षा की संभावना
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में तेजी से मौसम बदल रहा है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही वीरवार को प्रदेश के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी वर्षा की चेतावनी दी गई है। दिन के समय धूप खिलने के कारण हिसार का तापमान 38.4 डिग्री तक पहुंच गया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन के समय धूप खिलने के कारण तेजी से तापमान बढ़ा है। हिसार का तापमान 38 डिग्री तो बाकी जिलों का 34 डिग्री के आस पास चल रहा है।
पंजाब में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
वहीं, पंजाब की तो मौसम विभाग ने वीरवार को पंजाब के कई जिलों में तेज हवाओं के बीच भारी वर्षा की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है और इस दौरान तेज वर्षा की संभावना है।
इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार लुधियाना, रोपड़, पठानकोट, गुरदासपुर, चंडीगढ़, जालंधर, होशियारपुर, एसबीएस नगर में भारी वर्षा हो सकती है। जबकि अन्य जिलों में सामान्य से मध्यम वर्षा की संभावना है। उधर बुधवार को लुधियाना, चंडीगढ़, एसबीएस नगर व फरीदकोट में वर्षा दर्ज की गई।