Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के इन दो जिलों के लोग हो जाएं सावधान! आज होगी झमाझम बारिश; मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Wed, 16 Sep 2026 07:00 AM (IST)

हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही यमुनानगर और अंबाला के लिए वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया ...और पढ़ें

प्रदेश के दो जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट।

प्रदेश के दो जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट।

HighLights

  1. यमुनानगर और अंबाला में वर्षा का यलो अलर्ट।

  2. प्रदेश के अन्य जिलों में भी वर्षा की चेतावनी।

  3. इस साल सामान्य से 25% कम हुई वर्षा।

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही यमुनानगर और अंबाला में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

प्रदेश के बाकी जिलों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी कमी आई है। अभी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या इससे कम चल रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण अलग-अलग जगहों पर वर्षा हो रही है। अभी तक प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा हुई है।

मौसम विज्ञानियों ने बुधवार को भी प्रदेश में वर्षा की चेतावनी जारी की है। अब आने वाले दिनों में जल्द ही मानसून की विदाई भी हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।