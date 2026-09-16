हरियाणा के इन दो जिलों के लोग हो जाएं सावधान! आज होगी झमाझम बारिश; मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही यमुनानगर और अंबाला में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

प्रदेश के बाकी जिलों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी कमी आई है। अभी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या इससे कम चल रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण अलग-अलग जगहों पर वर्षा हो रही है। अभी तक प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा हुई है।

मौसम विज्ञानियों ने बुधवार को भी प्रदेश में वर्षा की चेतावनी जारी की है। अब आने वाले दिनों में जल्द ही मानसून की विदाई भी हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले अभी तक सामान्य से 25 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।