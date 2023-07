मुकदमा वापस लेने के लिए मां-बेटी का किडनैप, लेडी डोन ने भाई व पिता को दुष्कर्म केस में फंसाने की दी धमकी

Haryana Crime युवती व उसकी मां को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया इन पर एक व्यक्ति पर दर्ज मुकदमे में समझौता करवाने का दबाव बनाया है। पीड़िता का आरोप है एक महिला जो खुद को लेडी डोन कहती है उसने उसके भाई व पिता को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी भी दी और उनकी वीडियो भी बनाई है।

मुकदमा वापस लेने के लिए किया किडनैप, भाई व पिता को दुष्कर्म केस में फंसाने की दी धमकी : जागरण

हिसार, जागरण संवाददाता: शहर निवासी एक युवती व उसकी मां को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, इन पर एक व्यक्ति पर दर्ज मुकदमे में समझौता करवाने का दबाव बनाया है। पीड़िता का आरोप है एक महिला जो खुद को लेडी डोन कहती है, उसने उसके भाई व पिता को झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी भी दी और उनकी वीडियो भी बनाई। पीड़िता ने बताया कि वह एक महिला के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाती थी। यह महिला प्रमोद नाम के युवक के साथ रहती थी। फिर इस महिला का प्रमोद से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस महिला ने प्रमोद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी। लेकिन प्रमोद ने उसके पति के साथ मिलकर उस पर समझौते करवाने का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि वह अपने पति से अलग मां के साथ रहती है। उसके पति के खिलाफ भी उसने पुलिस को शिकायत दे रखी है। 18 जून की रात आठ बजे के करीब उसके घर के सामने एक गाड़ी आई। जिसमें पांच व्यक्ति थे, उनमें एक लड़की थी। ये सभी उसके घर के अंदर आए और उसे घसीटते हुए गाड़ी की ओर ले जाने लगे। आवाज सुनकर उसकी मां आई और बड़ी मुश्किल से उसे छुड़वाया, तब इन लोगों के गाड़ी में आई एक लड़की ने कहा कि वह हिसार की लेडी डोन है। 10 दिन पहले उसके भाई का एक्सीडेंट भी उसने और प्रमोद ने करवाया था। साथ ही प्रमोद के केस में समझौता करवाने का दबाव बनाया और उसके भाई व पिता को झूठे दुष्कर्म केस में फसवाने की धमकी दी। वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी आरोपितों के जाने पर वह अपनी मां के साथ उस महिला के पास गई, जिस पर वह कपड़े सिलवाती थी। कुछ देर में वहां पर गाड़ी में एक लड़की, प्रमोद तथा अन्य आए। उन्होंने उसे व उसकी मां को कमरे में बंद कर दिया और जो लड़की खुद को लेडी डोन बता रही थी, वह उनकी वीडियो बनाने लगी और वायरल करने की धमकी देने लगी। फोन कर दे रहा था धमकियां वहीं प्रमोद भी लगातार फोन करके उसे धमकियां दे रहा था। वहां से आने पर आरोपितों ने उनका पीछा किया ओर धमकी दी कि उनके पास दो दिन का टाईम है मुकदमा वापिस लेने का, नहीं तो उसे घर आकर उठा कर ले जाएंगे। इसके बाद उसने दोबारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है।

