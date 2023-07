Haryana: थाना-चौकियों और चौराहों पर नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिसकर्मी, फिटनेस को लेकर सख्त हुए गृहमंत्री विज

पुलिस की कार्यशैली सुधारने में जुटे गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में इस संबंध में गृह सचिव को लिखित में आदेश जारी किए थे और कहा था कि जिन पुलिसकर्मियों का वजन बढ़ गया है और लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है उन्हें तुरंत प्रभाव से पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है इन्हें फील्ड से हटा दिया गया है।

हिसार व हांसी के 27 पुलिसकर्मियों को योग करवाकर किया जाएगा फिट, तभी फील्ड में उतर पाएंगे ये पुलिसकर्मी।

जागरण संवाददाता, हिसार/हांसी: हरियाणा के थाना-चौकियों में अब तोंद वाले पुलिस अफसर और कर्मचारी नजर नहीं आएंगे। हिसार से ऐसे 10 और हांसी से 17 पुलिस अधिकारियों और जवानों की पहचान की गई है, जिनका वजन शारीरिक मापदंड के अनुसार ज्यादा है। फील्ड से हटाया गया इन्हें फील्ड से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा गया है। यहां उन्हें प्रतिदिन व्यायाम कराया जाएगा। पूरी तरह फिट होने के बाद ही उन्हें वापस फील्ड में पोस्टिंग दी जाएगी। पुलिस की कार्यशैली सुधारने में जुटे गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में इस संबंध में गृह सचिव को लिखित में आदेश जारी किए थे। कहा था कि जिन पुलिसकर्मियों का वजन बढ़ गया है और लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, उन्हें तुरंत प्रभाव से पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद एसपी के आदेशों पर हिसार में ऐसे 10 पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है। इन्हें फील्ड से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं हांसी से 17 पुलिस कर्मचारियों का नाम आया है और उन्हें पुलिस लाइन में भेजा गया है। विज ने गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि प्राय: यह देखा गया है कि पुलिस विभाग में कई पुलिस कर्मियों का वजन अधिक हो गया है। पुलिसकर्मियों की फिटनेस बहुत जरूरीः विज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस बनाए रखने के लिए अधिक वजन वाले सभी मुलाजिमों को पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाए। जब तक वे ड्यूटी के लिए फिट नहीं हो जाते, तब तक उन्हें व्यायाम करवाया जाए। विज ने आगे कहा कि, अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों की फिटनेस बहुत आवश्यक है। राज्य में कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों का फिट रहना बहुत जरूरी है। सड़कों पर रोजाना ही ऐसे कई पुलिसकर्मी दिख जाते है, जिनकी तोंद निकल आई है। ऐसे पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन ट्रांसफर कर उन्हें व्यायाम कर खुद को फिट करने के लिए कहा गया है।

