यातायात नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, हिसार में दो दिनों में पुलिस ने 1068 वाहनों के किए चालान

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर की सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई कर रही है।

जिसके तहत पिछले दो दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,068 वाहनों के चालान किए हैं। पुलिस अधीक्षक आईपीएस सिद्धांत जैन के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस एवं जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही है।