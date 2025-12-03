Language
    हरियाणा के हांसी में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पटवारी, किसान के साथ जमीन के नक्शे को लेकर हुई थी डील

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    हिसार के हांसी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी किसान से जमीन का नक्शा बनाने के लिए 9,500 रुपये की ...और पढ़ें

    Hero Image

    हांसी में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पटवारी (File Photo)


    संवाद सहयोगी, हिसार। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने हांसी में पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटवारी किसान से जमीन का नक्शा बनवाने के एवज में 10 हजार रुपये की डिमांड कर रहा था। बाद में साढ़े नौ हजार में डील फाइनल हुई थी।

    पहले वह 4,500 रुपये ले चुका था। बाकी 5,000 की राशि लेते समय विजिलेंस टीम ने मौके पर छापा मारकर पकड़ लिया। पटवारी अजीत ने गोविंद नामक व्यक्ति को सहयोगी बना रखा था, जिसने किसान से यह रिश्वत ली थी। विजिलेंस टीम ने पूर्व योजना के तहत गोविंद के माध्यम से रिश्वत की रकम दिलवाई।

    जैसे ही गोविंद ने पैसे लिए रासायनिक जांच में उसके हाथ रंगीन हो गए। इसके बाद टीम ने पटवारी अजीत और उसके सहयोगी गोविंद दोनों को हिरासत में ले लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे डेढ़ एकड़ जमीन का पटवारी से नक्शा बनवाना था। इसके लिए वह पिछले तीन-चार दिन से अजीत पटवारी के कार्यालय के चक्कर काट रहा था।

    बाद में उसने काम की एवज में पैसों की डिमांड की। परेशान होकर वह एंटी करप्शन ब्यूरो गया। अधिकारियों के समक्ष उसने पूरा घटनाक्रम बताया। टीम के द्वारा जेब पर कैमरा लगाया गया साथ ही नोटों पर केमिकल लगाकर दिए गए थे।
    एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, साढ़े नौ हजार में से 4500 रुपये पहले ले चुका था पटवारी