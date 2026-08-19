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हिसार की पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड, लंबे इंतजार के बाद मिली खुशी; पैरालिंपिक की तैयारी में जुटीं

By Subhash Chander Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:17 AM (IST)

हिसार की पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण को प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, जिसकी जानकारी खेल प्राधिकरण ने दी है।

हिसार की पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड। फोटो जागरण

हिसार की पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड। फोटो जागरण

HighLights

  1. पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण को अर्जुन अवार्ड मिलेगा।

  2. वह हिसार रोजगार विभाग में सहायक निदेशक हैं।

  3. एशियन गेम्स और पैरालंपिक की तैयारी में जुटी हैं।

जागरण संवाददाता, हिसार। सेक्टर 1-4 निवासी पैरा खिलाड़ी एकता भ्याण को अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। खेल प्राधिकरण की ओर से एकता भ्याण को पत्र भेजकर चयन की जानकारी दी गई है। एकता हिसार के रोजगार विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर एकता भ्याण ने कहा कि वह करीब चार साल से इस सम्मान का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब चयन की सूचना मिलने से वह बेहद खुश हैं। फिलहाल वह अक्टूबर में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रही है। इसके बाद पैरालिंपिक की तैयारियों पर भी ध्यान देगी। वह क्लब थ्रो और टेबल टेनिस दोनों खेलों में अभ्यास कर रही है।

2013 में रोजगार विभाग में लगी थी नौकरी

एकता वर्ष 2003 में दिल्ली जाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इसके बाद से वह व्हीलचेयर पर है। परिवार के हौसला देने पर उन्होंने परिस्थितियों का डटकर सामना किया और वर्ष 2016 में खेलों की ओर रुख किया। वर्ष 2013 में उनकी रोजगार विभाग में नौकरी लगी थी।

एकता ने वर्ष 2019 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए 2021 टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। वर्ष 2020 में उन्हें स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में पैरा-स्पोर्ट्स वूमन आफ द ईयर चुना गया।

इससे पहले 2018 में वह ईएसपीएन डिफरेंटली एबल्ड एथलीट आफ द ईयर भी चुनी गई थी। एकता के पिता बलजीत सिंह बागवानी विभाग से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता रेनू भ्याण गृहिणी हैं।