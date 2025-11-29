Operation Sindoor: पाकिस्तान ने 90 घंटे में टेके घुटने, मनजिंदर सिंह बोले- रूस व यूक्रेन की तरह लंबी चलती युद्ध तो...
लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में 90 घंटे में घुटने टेक दिए थे। उन्होंने पूर्व सैनिकों की भूमिका और अग्निवीरों की सेवाओं पर भी बात की। उन्होंने हिसार में आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली में भाग लिया और सिविल-सेना सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, हिसार। सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि देश पर आतंकवादी हमला हुआ और मुश्किल समय आया था। सेना की तरफ पूरा देश देख रहा था। पाकिस्तान ने 90 घंटे में घुटने टेक दिए थे।
यहीं लड़ाई रशिया-यूक्रेन की तरह लंबी चलती तो पूर्व सैनिकों को बुलाया जाता। पूर्व सैनिकों की एक लिस्ट उनके पास थी। नियमानुसार उन्हें सेवा में भी लिया जा सकता है। आपरेशन सिंदूर के समय भी काफी पूर्व सैनिक स्टेशन पर आए और देश सेवा करने की बात कही।
वह शनिवार को डाट आन टारगेट डिविजन की तरफ से हिसार छावनी में आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस रैली में प्रदेश के 10 जिलों के पूर्व सैनिकों ने भाग लिया है।
उन्होंने कहा कि सेवा से आने के बाद पांच साल तक उन्हें रिजर्व रखा जाता है। यदि युद्ध हो तो उन्हें वापस सेवा में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर का 2026 में पहला बैच निकलेगा। उनकी सेवाओं को लेकर चर्चाएं चल रही है।
उन्होंने कहा कि युद्ध के समय सिविल और सेना दोनों मिलकर काम करें इस पर लगातार काम होता है। हिसार प्रशासन के साथ हिसार डिविजन कमांडर संपर्क में रहते हैं। आम आदमी खतरे से बचे और सेना के साथ मिलकर काम करे यह एक बड़ी बात है।
सेना देगी वेटरन अचीवर्स अवार्ड
भूतपूर्व सैनिक सेना से सेवा खत्म होने के बाद अपने अनुसार अनेक काम कर रहे हैं। वह अपने क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के साथ समाज के लिए लगे हुए हैं। ऐसे पूर्व सैनिकों के कामों को लेकर सेना की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। उनके कामों को जनता के बीच लाएगा। वेटरन अचीवर्स अवार्ड की शुरूआत कर वह देगी।
