Hisar News: 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से विश्व में भारत का मान बढ़ा'- ओमप्रकाश धनखड़

हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ शनिवार को हिसार के अग्रोहा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है और सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ प्रत्येक भारतवासी को मिला है।

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से विश्व में भारत का मान बढ़ा'- ओमप्रकाश धनखड़

अग्रोहा/हिसार, संवाद सहयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है। केंद्र सरकार के नौ वर्षों के दौरान लागू की गई कल्याणकारी नीतियों का लाभ प्रत्येक भारतवासी को मिला है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने शनिवार को गांव अग्रोहा में धर्मवीर जाखड़ भाजपा किसान मोर्चा सिरसा प्रभारी के आवास पर जलपान कार्यक्रम उपरांत कही। इस दौरान धर्मवीर जाखड़ व कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं व पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। वहीं प्रकाशवीर जाखड़ व पूर्व सरपंच सविता जाखड़ द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। 'कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं' बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड ने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही कोई पार्टी का संगठन बनता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने अग्रोहा के सबसे वयोवृद्ध और पूर्व शिक्षा अधिकारी चौ. अमरचंद जाखड का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सिरसा किसान मोर्चा प्रभारी धर्मवीर जाखड़ अग्रोहा, महिला महामंत्री सरोज सिहाग,सीमा गैबीपुर, प्रकाशवीर जाखड़, पूर्व सरपंच सविता जाखड़, खंड महामंत्री रविंद्र जाखड़ सहित भाजपा के खंड व जिला स्तरीय अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी गण मौजूद रहे।

Edited By: Rajat Mourya