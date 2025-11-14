हिसार से 20 नई बसें... पोंटासाहिब, बीकानेर समेत 13 रूटों पर मिलेंगी सेवाएं

जागरण संवाददाता , हिसार। रोडवेज डिपो में हाल ही में बीएस-6 की 20 नई बसें पहुंची हैं। इन बसों को 13 लंबे रूटों पर लगाया जाएगा। जिनमें दिल्ली, बीकानेर, खाटू श्याम, सालासर, नोखा, चंडीगढ़, यमुनानगर, पोंटा साहिब, सूरतगढ़, गंगानगर, गुरुग्राम, पानीपत, सिरसा रूट शामिल है। इन बीएस-6 बसों में प्रेशर खिड़की होने से इसमें काफी सुविधाएं रहती है।

जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना भी काफी कम है। हालांकि रोडवेज कर्मियों ने इन बसों में राजस्थान व पंजाब की बसों की तरह गाड़ियों में ड्राइवर के लिए केबिन की मांग की है। हरियाणा रोडवेज की बसों में केबिन नहीं होते, जिस कारण कई बार चालकों के साथ दुर्व्यवहार व हाथापाई तक हो चुकी है। वहीं बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है।