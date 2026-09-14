हांसी में कमरे के अंदर सड़ी-गली हालत में मिला मां का शव, बेसुध मिली बेटी; 7 वर्षीय बेटा गायब

जागरण संवाददाता, हांसी। शहर की विश्वकर्मा कालोनी में सोमवार को एक बंद मकान से बदबू आने के बाद ताला तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर स्वजन और पड़ोसी स्तब्ध रह गए। चारपाई पर 47 वर्षीय रचना का शव सड़ी अवस्था में पड़ा था, जबकि उसके पास ही उसकी 16 वर्षीय बेटी अंजलि गंभीर हालत में मिली।

प्रारंभिक जानकारी में किशोरी द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने की बात सामने आई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते हिसार रेफर कर दिया गया। घटना को और रहस्यमय बना रही बात यह है कि रचना का सात वर्षीय बेटा भी घर पर नहीं मिला। पुलिस अब महिला की मौत के कारणों का पता लगाने के साथ बच्चे की तलाश और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

रचना मूल रूप से हांसी की चारकुतुब कालोनी की रहने वाली थी। कई वर्ष पहले उसने दिल्ली निवासी सोनू से कोर्ट मैरिज की थी। सोनू रंग-पेंट का काम करता है। स्वजन के अनुसार पिछले काफी समय से पति-पत्नी में अनबन चल रही थी और दोनों ने अलग रहने का फैसला किया था। इसके बाद रचना विश्वकर्मा कालोनी में किराये का मकान लेकर बच्चों के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि सोनू करीब छह दिन पहले रोहतक गया था।

तीन दिन फोन किया, जवाब नहीं मिला तो घर पहुंची मां-बहन रचना की मां पिछले तीन दिन से लगातार उसे फोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका पर वह रचना की बहन के साथ विश्वकर्मा कालोनी पहुंची। मकान के बाहर ताला लगा था और कमरे से तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद ताला तोड़कर अंदर जाने पर रचना मिली।

मां ने युवक से संबंध होने का लगाया आरोप रचना की मां ने आरोप लगाया है कि पति से अलग रहने के दौरान रचना हांसी के एक युवक के साथ संबंध में थी। हालांकि इस आरोप की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर डीएसपी अक्षय कुमार सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फारेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।