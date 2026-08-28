हरियाणा में कमजोर पड़ा मानसून, हिसार में पारा पहुंचा 39 डिग्री; जानिए कब होगी बारिश

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून की सक्रियता कम हुई है। वीरवार को दिन में धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ा है।

हिसार का तापमान 38.9 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके साथ ही 30 अगस्त के बाद मानसून के सक्रिय होने के साथ वर्षा होने की संभावना बन सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता कम हुई है। इसके चलते प्रदेश में वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा कम होने के कारण तेजी से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है।

तापमान में बढ़ोतरी के कारण भिवानी, रोहतक का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। इसी प्रकार कई जिलों का तापमान 36 डिग्री को भी पार कर गया है। दोबारा से दिन के समय गर्मी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना बन सकती है।