हिसार में लिव-इन पार्टनर ने पत्नी और साली से तंग आकर दी जान, सुसाइड नोट बरामद

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के सेक्टर 1-4 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चार साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले 32 साल के सोनू ने शुक्रवार शाम को घर पर पंखे में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

आत्महत्या करने से पहले सोनू ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने पत्नी बिंदू और साली को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रात को पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।

शनिवार दोपहर को शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजन के बयान पर पत्नी बिंदू और उसकी बहन के ,खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। चार साल से रह रहा था लिव-इन- रिलेशनशिप में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोनू मूलरूप से कैथल के भागल गांव का रहने वाला था। वह डिलीवरी ब्वाय का काम करता था। पत्नी बिंदू से अनबन के चलते वह करीब चार साल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक महिला पिंकी के साथ लिव-इन- रिलेशनशिप में रह रहा था। मृतक के दो बच्चे हैं।

पुलिस को दिए गए बयान में मृतक के स्वजन ने बताया कि काफी समय से सोनू की पत्नी बिंदू और उसकी बहन उसे परेशान कर रहे थे। इस बारे में बिंदू से बात भी थी लेकिन उसके बाद भी उसने सोनू को परेशान करना बंद नहीं किया। शुक्रवार शाम को सोनू घर पर अकेला था।

पिंकी और उसके बच्चे बाहर गए थे। शाम को उसने पत्नी और साली से तंग होकर कमरे में चुन्नी से पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिंकी जब घर आई तो पता चला। उसने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। एचटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची।