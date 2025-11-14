एसआई रमेश कुमार हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। ढाणी श्यालाल में रहने वाले एसआई रमेश कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों ढाणी श्यामलाल निवासी धर्मबीर और अमरजीत को अदालत में पेश किया। जहां से दोनों आरोपितों को पुलिस ने दो दिन के रिमांड पर लिया है।

इस से पहले पुलिस पांच आरोपितों महेंद्र उर्फ गब्बर, सुभाष, प्रवीन , जतिन और नरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी हैं। जानकारी के अनुसार 6 नवंबर की रात को ढाणी श्यामलाल में रहने वाले और पुलिस विभाग में कार्यरत एसआई रमेश कुमार घर के बाहर कुछ युवक शराब के नशे मे हुडदंग कर रहे थे।