    एसआई रमेश कुमार हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:03 PM (IST)

    हिसार के ढाणी श्यालाल में एसआई रमेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले, पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआई रमेश कुमार की हत्या तब हुई जब उन्होंने कुछ युवकों को शराब पीकर हंगामा करने से रोका था, जिसके बाद उन पर हमला किया गया था।

    हिसार: एसआई रमेश कुमार हत्याकांड में दो और गिरफ्तारियां।

    जागरण संवाददाता, हिसार। ढाणी श्यालाल में रहने वाले एसआई रमेश कुमार की हत्या मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपितों ढाणी श्यामलाल निवासी धर्मबीर और अमरजीत को अदालत में पेश किया। जहां से दोनों आरोपितों को पुलिस ने दो दिन के रिमांड पर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस से पहले पुलिस पांच आरोपितों महेंद्र उर्फ गब्बर, सुभाष, प्रवीन , जतिन और नरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी हैं। जानकारी के अनुसार 6 नवंबर की रात को ढाणी श्यामलाल में रहने वाले और पुलिस विभाग में कार्यरत एसआई रमेश कुमार घर के बाहर कुछ युवक शराब के नशे मे हुडदंग कर रहे थे।

    पुलिस कर्मी ने उनको रोका तो वहां चले गए। कुछ देर बाद दोबारा से आए और एसआई रमेश कुमार और उसके चचेरे भाई के घर पर पथराव किया। शोर सुनकर एसआइ रमेश कुमार घर से बाहर निकले तो उनके सिर में ईट लगी जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने वारदात के अगले दिन पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। अब दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।