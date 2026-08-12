डेयरी संचालक हत्याकांड में महापंचायत का एलान, 14 को 3 घंटे जाम करेंगे हाईवे; हांसी में CM को नहीं फहराने देंगे तिरंगा

जागरण संवाददाता, हिसार। सूर्य नगर में गली नंबर छह निवासी डेयरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या मामले में बुधवार सुबह 11 बजे लघु सचिवालय के बाहर महापंचायत और शोक सभा हुई। इस दौरान एलान किया गया कि 13 अगस्त तक हत्याकांड के मुख्य आरोपित समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 14 अगस्त की सुबह 11 बजे प्रदेशभर के हाईवे और टोल जाम कर दिए जाएंगे। जाम तीन घंटे तक रहेगा।

फिर भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती तो स्वतंत्रता दिवस पर हांसी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। महापंचायत में मौजूद प्रदेश की खापों, राजनीतिक दलों, किसान, मजदूर व कर्मचारी और अन्य जन संगठनों ने इस बात पर हामी भरी। वहीं लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर बनाई गई कमेटी आगामी निर्णय लेगी और उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं पुलिस ने एक और आरोपित को गिरफ्तार किया है।

फैसला सुनाने से पहले पांच सदस्यीय कमेटी एसपी से मिली बुधवार सुबह लघु सचिवालय के बाहर धरना स्थल पर महापंचायत शुरू हुई। धीरे-धीरे लोगों की भीड़ बढ़ गई। धरना स्थल पर बनाई गई कमेटी ने दो बजे अपना फैसला सुनाने का एलान किया। इस दौरान खापों के प्रतिनिधियों, राजनेताओं और अन्य जन संगठनों के सदस्यों ने मृतक जीवन कुंडू को श्रद्धांजलि दी।

वक्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दस दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस कुछ लोगों के इशारे पर आरोपित को नहीं पकड़ पा रही है।

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एसपी के साथ 20 मिनट तक चली वार्ता बेनतीजा दोपहर दो बजे सात सदस्य पूर्व डीएसपी रविंद्र कुंडू, किसान नेता सुरेश कौथ, बलराज, सरबत पूनियां, सुमेर, विरेंद्र, कर्मकेश का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन से मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए। करीब 20 मिनट तक चली वार्ता बेनतीजा रही। फिर सदस्यों ने कमेटी के सदस्यों को बताया।

दो बजे के बाद कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। करीब पौने तीन बजे कमेटी ने महापंचायत में फैसला सुनाया कि शासन और प्रशासन को 13 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 14 अगस्त को प्रदेशभर के हाईवे और टोल प्लाजा सुबह 11 से लेकर दोपहर दो बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को हांसी में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तिरंगा नहीं फहराने देंगे।