हिसार में बंदर पड़ोसी की छत पर ले गया शर्ट, उसे लेने पहुंचे युवक से मारपीट; महिला समेत 7 घायल

संवाद सहयोगी, नारनौंद। गांव मदनहेड़ी में बंदर द्वारा पड़ोसी के खाली मकान की छत पर ले जाई गई शर्ट लेने पहुंचे युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। अगले दिन हुए विवाद में महिला सहित सात लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी सोरखी से नागरिक अस्पताल हांसी और बाद में हिसार रेफर किया गया।



रोबिन ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर की रात उसने घर की छत पर कपड़े सुखा रखे थे। बंदर उसकी शर्ट उठाकर पड़ोस के खाली मकान की छत पर ले गया। वह शर्ट लेने गया तो आरोप है कि अनिल, सुनील, राजेंद्र और दीपक ने उससे मारपीट की। आरोप है कि अगले दिन सुनील ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया।

इसके बाद कई लोग सरिया, राड, पाइप और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर पहुंचे और हमला कर दिया। इसमें रोबिन, रमेश, विजेंद्र, आशमा, अमरजीत, सुखबीर और ताराचंद घायल हो गए। थाना बास पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।