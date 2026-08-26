हरियाणा में कमजोर पड़ा मानसून, आज गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। यह कमी 30 अगस्त तक बनी रह सकती है। वर्षा की कमी होने के साथ आने वाले दिनों में तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, बीच-बीच में कुछ स्थान पर वर्षा होने की संभावना भी है।

वर्षा नहीं होने के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। कुछ जिलों का तापमान 36 डिग्री को पार कर गया है। इसी प्रकार बुधवार को भी प्रदेश में कुछ जिलों में वर्षा हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसी के चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि मानसून टर्फ की अक्षय रेखा की उत्तरी सीमा जम्मू, देहरादून, शाहजहांपुर, वाराणसी और दीघा से होती हुई उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।

एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी हरियाणा के ऊपर बना हुआ है परंतु मानसून टर्फ हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ने की संभावना बन रही है जिससे राज्य में मानसून की सक्रियता में अगले चार-पांच दिनों में थोड़ी कमी आने की संभावना बन रही है।