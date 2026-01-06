हांसी विधायक विनोद भयाना पर भड़के इनेलो नेता उमेद लोहान, अवैध कॉलोनियों और भूमि धोखाधड़ी के लगाए गंभीर आरोप

Language
    By Pradeep Duhan Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:27 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, हिसार। इनेलो नेता उमेद लोहान ने हांसी विधायक विनोद भयाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोहान ने कहा कि विधायक अपने निजी हितों के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और हांसी में अवैध कॉलोनियां कटवा रहे हैं। हांसी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कर आनन-फानन में जिले की घोषणा करवाई गई। हांसी के चारों ओर वैध व अवैध कॉलोनियों की भरमार है।

    उन्होंने दावा किया कि विधायक की गैंग बनी हुई है, जो सुबह लग्जरी गाड़ियां लेकर किसानों की जमीने लूटने के लिए घर से निकलते है। स्थानीय विधायक का जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं। लोहान ने भयाना के साथ रहने वाले एक पूर्व चेयरमैन का जिक्र करते हुए कि कहा कि उसका लक्ष्य पैसे कमाकर भयाना की सत्ता हथियाना है।

    लोहान ने कहा कि विनोद भयाना पहले कह रहे थे कि उनकी एक इंच जमीन भी नहीं है, अब भयाना ने ही अभय चौटाला की बात को सही साबित करने का काम किया है। भयाना के पार्टी के साथियों ने ही भयाना की कॉलोनियां गिनवाने का काम किया, जिसके बाद भयाना ने कॉलोनी काटने की बात स्वीकारी है।

    उमेद लोहान ने आगे कहा, ''विनोद भयाना जनता के हितों बजाए कालोनी काटने में जुट गए है। अगर भयाना को कॉलोनी ही काटनी थी तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था। लोहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारा प्रशासन उनकी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं देने में लग जाता है। जहां भयाना की कॉलोनियां कटती है, वहां पर सभी विभाग हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जबकि अन्य जगह कुछ भी विकास नहीं होता।

    उमेद लोहान ने पिंक सीटी कॉलोनी का जिक्र करते हुए कहा कि इस कॉलोनी के लिए सभी हदें पार कर दी गई। कानून को ताक पर रख कॉलोनी के बीच रास्ते की जमीन को धोखाधड़ी से नगर परिषद के नाम करवा दिया गया, जिसमें नगर परिषद का अधिकारी भी स्वयं कॉलोनाइजर के ड्राइवर को बना दिया गया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि लाइसेंस कुछ जमीन का लेते हैं और बाद में अन्य जमीन मिलाकर अवैध रूप से बेच दिया जाता है। पिंक सिटी में अवैध रूप से आर जोन की जगह पर फार्म हाउस काटकर बेचे जा रहे हैं। ये लोग कालोनी काटकर बिना सुविधा दिए दूसरी कालोनी काटते हैं।