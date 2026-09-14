हिसार में संपत्ति विवाद में बेटे ने की पूर्व सरपंच पिता की हत्या, 20 लाख का कर्जा होने पर बेच रहा था कोठी
हिसार के चंदन नगर में संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने पूर्व सरपंच पिता हवासिंह सिहाग की तेजधार हथियार ...और पढ़ें
HighLights
बेटे ने संपत्ति विवाद में पिता पूर्व सरपंच की हत्या की।
आरोपी ने पिता की मौत को हार्ट अटैक बताया।
पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के चंदन नगर में रविवार देर रात करीब 12 बजे प्रापर्टी विवाद को लेकर खारिया के पूर्व सरपंच और उनके बेटे बबलू के बीच विवाद हो गया। बेटे ने तेजधार हथियार से हमला कर अपने पिता हवासिंह सिहाग (56) की हत्या कर दी।
झगड़े में बबलू के सिर और चेहरे पर भी चोटें आईं हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद वह गांव पहुंचा और अपने पिता की हार्टअटैक से मौत होने की बात कही। सुबह स्वजन शव को चंदन नगर से लेकर गांव खारिया पहुंचे। वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान हवासिंह के सिर में गहरे चोट के निशान मिले तो संस्कार प्रक्रिया को रुकवाया गया।
सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में लेकर पहुंची। वहीं सीन आफ क्राइम की टीम वारदात स्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाएं। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने घायल बबलू को हिरासत में लिया और उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मृतक के भाई सूबेसिंह के बयान पर आरोपित बबलू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
20 लाख का कर्जा था इसलिए बेच रहा था कोठी
मूलरूप से खारिया गांव के रहने वाले पूर्व सरपंच हवासिंह सिहाग अपनी पत्नी और 92 साल की मां के साथ चंदन नगर में बनाई हुई कोठी में रहता था। करीब एक साल पहले ही उसका बड़ा बेटा बबलू उसके पास चंदन नगर में रहने के लिए आया था।
छोटा बेटा गांव में परिवार के साथ रहता था। गांव में आठ एकड़ जमीन है। हवासिंह और बबलू के बीच प्रापर्टी को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस बारे में परिवार के सदस्यों के साथ पंचायत भी हुई थी।
परिवार वालों ने बताया कि पूर्व सरपंच हवासिंह पर 20 लाख रुपये कर्जा था। कर्जा उतारने के लिए वह चंदन नगर वाली कोठी बेचना चाहता था। बबलू कोठी बेचने के खिलाफ था। हवासिंह ने अपने दोस्तों और बहन को फोन दो दिन पहले अनहोनी होने की बात कहीं थी।
कोठी के अंदर बैठक में सोता था हवा सिंह
चंदन नगर में बनी कोठी के अंदर बैठक में हवासिंह सोता था। रविवार रात को बैठक के अंदर पिता और बेटे में कोठी बेचने को लेकर विवाद हुआ। झगड़े में बबलू ने तेजधार हथियार से सिर पर हमला कर पिता की हत्या कर दी।
समाजसेवा करता था हवासिंह
जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच हवासिंह पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। मृतक हवासिंह के दोस्तों ने बताया कि इनेलो सरकार के समय वे गांव के सरपंच चुने गए थे। उन्होंने बताया कि वे मिलनसार और पंचायती थे। बड़े-बड़े फैसले वे पंचायतों के माध्यम से सुलझा देते थे। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले उसने बताया था कि उसे अपने बेटे से जान का खतरा है। इसलिए वह किसी को नहीं बताता था कि वह कहां जा रहा है।
हत्या का केस दर्ज
मृतक के भाई सूबेसिंह के बयान पर बबलू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। मामले में और कौन शामिल है इसकी जांच की जा रही है। चिकित्सकों की तरफ फिट होने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
- विरेंद्र गिल, इंस्पेक्टर सदर थाना, हिसार