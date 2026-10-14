जिंदा हैं IIT बाबा अभय सिंह, झूठी निकली मौत की खबर; हरियाणा पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण

डिजिटल डेस्क, हिसार। सोशल मीडिया पर प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह की मौत की खबर वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। हालांकि, हिसार पुलिस ने इसका खंडन किया है।

हरियाणा पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज प्रसारित की जा रही है। आईआईटी बाबा की मौत नहीं हुई है, वे पूरी तरह से ठीक और जीवित हैं। हिसार पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने अपने बयान में कहा कि करीब तीन दिन पहले हिसार में आईआईटी पास राहुल जैन नाम के व्यक्ति का शव उनके घर से मिला था। इसी घटना को आईआईटी बाबा अभय सिंह से जोड़कर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।