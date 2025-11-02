Language
    हिसार की हवा बनी जहर! AQI पहुंचा 500 के पार, एक दिन में 11 सिगरेट पीने के जैसा नुकसान

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    हिसार में धुंध का प्रकोप जारी है, जिससे शहर गैस चैंबर में तब्दील हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 528 तक पहुँच गया, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मौसम में बदलाव और हवा की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष परेशानी हो रही है, और आने वाले दिनों में धुंध और बढ़ने की आशंका है। प्रशासन की ओर से छिड़काव भी कम हो रहा है।

    हिसार में एक्यूआई 500 पार।

    जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार स्माग फैलने से धुएं का चैंबर बन गया है। शनिवार को हवा पूरी तरह से खराब रही। शुक्रवार देर रात के बाद से ही हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) बिगड़ना शुरू हो गया था। हालात यह बने की शनिवार सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा 528 एक्यूआई पहुंच गया।

    यह स्थिति दोपहर एक बजे तक बनी रही, जिसमें एक्यूआई 400 पार रहा। उसके बाद धीरे-धीरे स्माग थोड़ा कम हुआ लेकिन यह 200 से 300 के बीच बना हुआ है। हवा खराब होने से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालात यह है कि आने वाले समय में यदि हालात बने रहे यह एक सप्ताह में 80 सिगरेट पीने के बराबर है। स्माग को कम करने के लिए भी स्माग बन से छिड़काव भी तेजी से नहीं हाे पा रहा है।

    मौसम में परिवर्तन के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। अभी न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हवा नहीं चलने और रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने से भी स्माग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हालात यह है कि शनिवार सुबह जब लोग उठे तो उनको स्माग मिला।

    सुबह के समय घूमने जाने वाले बुजुर्ग लोग भी घूमने कम जा रहे हैं। इसका कारण स्माग का चैंबर है। अभी दृश्यता बेशक ज्यादा है लेकिन स्माग सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है। आंखों में जलन के चलते बच्चों को परेशानी हो रही है। आम स्वस्थ व्यक्ति भी जलन के चलते परेशान है। वहीं आने वाले दिनों में स्माग के बढ़ने की संभावना है। यदि हवा चलती है तो यह स्माग छंटने की उम्मीद है।

    सुबह घूमना हुआ कम

    स्माग के चलते सुबह घूमने वालों के लिए परेशानी बन गई है। सुबह के समय स्माग अधिक होने और हवा खराब होने के चलते लोग घूमने देरी से जाने लगे हैं। साफ हवा के लिए घूमने जाने वाले लोग स्माग में परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्माग को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। नगर निगम की स्माग गन भी ज्यादा नहीं चल रही है।

    रात से बिगड़ गई थी हवा

    मौसम में परिवर्तन के साथ ही शुक्रवार देर रात एक बजे से ही हवा खराब होनी शुरू हो गई थी। उस समय एक्यूआई 300 पार कर गया था। यह हालात शनिवार दोपहर एक बजे तक बने रहे। उसके बाद स्माग थोड़ा छंटना शुरू हुआ। धूप निकलने से स्माग कम हुआ लेकिन एक्यूआई 200 पार रहा। यह खराब और बहुत खराब श्रेणी में रहा।

    वायु की गुणवत्ता (रात दो बजे से)

    रात 2 बजे : 311
    रात 3 बजे : 325
    रात 4 बजे : 366
    सुबह 5 बजे : 356
    सुबह 6 बजे : 406
    सुबह 7 बजे : 466
    सुबह 8 बजे : 528
    सुबह 9 बजे : 451
    सुबह 10 बजे : 473
    सुबह 11 बजे : 490
    दोपहर 12 बजे : 450