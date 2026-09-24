हरियाणा में घरेलू कलह ने ले ली जान, पत्नी ने पति को ईंट और डंडों से पीटा; रेलवे लाइन के पास मिली लाश

जागरण संवाददाता, हिसार। उकलाना मंडी की रविदास कालोनी में घरेलू कलह के चलते पत्नी ने पति बलजीत (32) की ईंट और डंडों से वार कर हत्या कर दी।

बुधवार सुबह रेलवे लाइन के पास खेतों में लहूलुहान हालत में शव मिला। पता चलने पर मृतक के स्वजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। मृतक के सिर, चेहरे और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया।

पुलिस ने मृतक की पत्नी मनप्रीत को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले को प्रेम-प्रसंग से जोड़कर भी जांच कर रही है। स्वजन के बयान पर पुलिस ने मनप्रीत के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। रविदास कॉलोनी में रहने वाले मृतक के बड़े भाई कुलदीप ने बताया कि बलजीत मजदूरी करता था। उसका एक बेटा और एक बेटी है। वह शराब पीने का आदी था। ऐसे में उसका पत्नी मनप्रीत के साथ अक्सर झगड़ा होता था।