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हरियाणा में घरेलू कलह ने ले ली जान, पत्नी ने पति को ईंट और डंडों से पीटा; रेलवे लाइन के पास मिली लाश

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:24 PM (IST)

उकलाना मंडी की रविदास कॉलोनी में घरेलू कलह के चलते पत्नी मनप्रीत ने पति बलजीत (32) की ईंट और डंडों से वार कर हत्या कर दी।

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HighLights

  1. पत्नी मनप्रीत ने पति बलजीत की ईंट-डंडों से हत्या की।

  2. घरेलू कलह और प्रेम-प्रसंग हत्या का संभावित कारण।

  3. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया, हत्या का केस दर्ज।

जागरण संवाददाता, हिसार। उकलाना मंडी की रविदास कालोनी में घरेलू कलह के चलते पत्नी ने पति बलजीत (32) की ईंट और डंडों से वार कर हत्या कर दी।

बुधवार सुबह रेलवे लाइन के पास खेतों में लहूलुहान हालत में शव मिला। पता चलने पर मृतक के स्वजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। मृतक के सिर, चेहरे और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया।

पुलिस ने मृतक की पत्नी मनप्रीत को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले को प्रेम-प्रसंग से जोड़कर भी जांच कर रही है। स्वजन के बयान पर पुलिस ने मनप्रीत के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

रविदास कॉलोनी में रहने वाले मृतक के बड़े भाई कुलदीप ने बताया कि बलजीत मजदूरी करता था। उसका एक बेटा और एक बेटी है। वह शराब पीने का आदी था। ऐसे में उसका पत्नी मनप्रीत के साथ अक्सर झगड़ा होता था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें बलजीत को चोटें आईं। हत्या के पीछे वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। वारदात में और कौन शामिल है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। - कुलदीप सिंह, उकलाना मंडी पुलिस थाना, हिसार

करीब 10 दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इस बारे में मनप्रीत ने पुलिस थाना में शिकायत दी थी। स्वजन ने यह भी बताया कि मनप्रीत का किसी के साथ प्रेम-प्रसंग भी चल रहा था। इस कारण भी पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता था।

 सुबह एक बच्चे ने दी सूचना

स्वजन के अनुसार बुधवार सुबह एक बच्चे ने खेत में बलजीत का शव देखा। बच्चा दौड़कर घर आया और इस बारे में बताया। पता चलने पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि बलजीत के सिर और चेहरे से खून बह रहा था। इस बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

 

 