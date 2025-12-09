हिसार-तिरूपति स्पेशल ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच बढ़े, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, हिसार। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए तिरूपति-हिसार-तिरूपति स्पेशल रेल सेवा में अस्थाई डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। इसमें दो थर्ड एसी व दो द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 7717 अप व 7718 डाउन तिरूपति-हिसार-तिरूपति स्पेशल रेल सेवा तिरूपति से 17 दिसंबर व 24 दिसंबर को अस्थाई डिब्बो की बढ़ोतरी के साथ चलेगी।

वहीं हिसार से 21 दिसंबर व 28 दिसंबर को भी यह रेलसेवा दो थर्ड एसी व दो द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी के साथ चलाई जाएगी। डिब्बों की बढ़ोतरी के पश्चात इस रेल सेवा में कुल 22 डिब्बे होंगे।