फास्ट फूड लगाने वाले की बेटी रिया ब्राजील में खेलेंगी ताईक्वांडों, हिसार की छोरी का बड़ा कारनामा
हिसार की रिया ब्राजील में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्कूली खेल ताईक्वांडों प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आर्थिक तंगी के बावजूद रिया ने यह मुकाम हासिल किया है।
HighLights
हिसार की रिया अंतर्राष्ट्रीय स्कूली ताईक्वांडों प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी
ब्राजील के रोम शहर में 3 से 7 दिसंबर तक होगी यह प्रतियोगिता
आर्थिक चुनौतियों के बावजूद रिया ने अपनी मेहनत से यह मुकाम पाया
जागरण संवाददाता, हिसार। ब्राजील स्थित रोम शहर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्कूली खेल ताईक्वांडों प्रतियोगिता में अब हरियाणा के हिसार की छोरी रिया दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। खिलाड़ी रिया हिसार के 12क्वार्टर निवासी है। अंडर 18 कैटेगरी में यह 49 किलोग्राम में उपरोक्त खिलाड़ी भाग लेगी।
उपरोक्त प्रतियोगिता 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होगी। खास बात है कि पिता राजेश कुमार फास्ट फूड का ठेला लगाते हैं। जिस कारण आर्थिक तंगी से जूझने के बावजूद रिया ने मेहनत जारी रखी।
हाल ही में खिलाड़ी रिया 15 से 17 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्कूली खेल ताईक्वांडों प्रतियोगिता की ट्रायल में भाग लिया। जिसमें भी खिलाड़ी रिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
जिस कारण परिवार में खुशी की लहर है। इस कड़ी में खिलाड़़ी रिया अपने कोच सुरेश गिल संग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने खिलाड़ी रिया को बधाई दी। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
एसजीएफआई ने उठाया 50 प्रतिशत खर्चा का बीड़ा
स्कूल गेम्स फेडरेशन इंडिया की ओर से होनहार खिलाड़ी रिया का 50 प्रतिशत खर्चा उठाएगी। जिसके लिए अधिकारियों ने हांमी भर दी है। शेष खर्चा डीईओ कार्यालय सहित अन्य संगठन की ओर से उठाने की उम्मीद है।
हालांकि डीपीई कुलदीप नैन ने 1100 रुपये होनहार रिया को दिए। अब डीईओ कार्यालय पर खिलाड़ी रिया की उम्मीदें टिकी है। अब देखना यह है कि डीईओ कार्यालय इस जरूरतमंद खिलाड़ी के लिए कितना खर्चा उठाता है।
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