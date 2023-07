Hisar News: दामाद ने 20 साथियों के साथ घर में घुसकर की तोड़फोड़, सास और सालों को बंधक बनाकर पीटा; FIR दर्ज

हिसार में एक शख्स ने 20 साथियों के साथ मिलकर अपने ससुरालियों के साथ जमकर मारपीट की। उसने सास और सालों को पहले बंधक बनाया और फिर बुरी तरह से पीटा। पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपित उनका दामाद है और वो बदमाश किस्म का व्यक्ति है।

दामाद ने 20 साथियों के साथ घर में घुसकर की तोड़फोड़, सास और सालों को बंधक बनाकर पीटा

Your browser does not support the audio element.

हिसार, जागरण संवाददाता। चंदन नगर की गगनदीप कॉलोनी में रहने वाली सपना ने दामाद पर उसे व उसके परिवार को बंधक बनाकर मारपीट करने, घर में तोड़फोड़ करने और गोली मरवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है। उसने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा अजय (24), रोहित (22) बेटी निशा (20) है। सपना ने बताया कि उसकी बेटी निशा आर्यनगर की भावना कॉलोनी के रहने वाले सन्नी के साथ विवाहित है। इनका एक बेटा शिवांश है जो चार महीने का है। बताया कि सन्नी बदमाश किस्म का व्यक्ति है, वह अपने जैसे लड़कों की गैंग रखता है। सन्नी पहले भी उसके घर आकर झगड़ा कर चुका है। लेकिन बार-बार माफी मांग लेता है। 16 जून की रात 10:30 बजे सन्नी 20 व्यक्तियों के साथ उसके घर में घुसा। उसके मकान में ईंट पत्थर बरसाए और ये सभी तलवार, गंडासी, लाठियां, छुरी व पत्थर लिए हुए थे। इन सभी ने घर में तोड़फोड़ की। सन्नी ने धमकी देते हुए कहा कि सपना और निशा के परिवार को तलवार से काटेंगे। बीच बचाव करने आए भाई मोहित के सिर में सन्नी ने गंडासी से वार किया। सन्नी के साथियों ने जातिसूचक शब्द कहें। सन्नी ने धमकी दी कि वह अपने भाई हरिकिशन से उन्हें गोलिया मरवा देगा। उसे व परिवार के सभी लोगों को सन्नी और उसके सभी साथियों ने बंधक बना लिया। सपना ने बताया कि वे उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे। लेकिन सन्नी ने उसकी बेटी निशा को उठाकर ले जाने की कोशिश की। विरोध किया तो उसने व उसके साथियों ने लात घूसों से पीटा। आस पड़ोस के लोगों को आता देख वे सभी हथियारों सहित वहां से भाग गए। उसने डर के मारे पुलिस में कहीं शिकायत नहीं की। पुलिस ने मामले में आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया है।

Edited By: Rajat Mourya