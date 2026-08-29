गजब नजारा: हरियाणा में VIPs की तरह सुरक्षा में निकल रहा कचरे की गाड़ियों का काफिला, 200 पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी

जागरण संवाददाता हिसार। शहर में सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया है।

निगमायुक्त सी. जयाश्रद्धा की ओर से 27 अगस्त को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सफाई अभियान को नियमित तौर पर चलाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कार्यभार का समान वितरण किया गया है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हड़ताली कर्मचारी सफाई अभियान का लगातार विरोध कर रहे हैं।

चार सिंतबर तक लगाई गई ड्यूटी रोस्टर के तहत 28 अगस्त से 4 सितंबर तक अलग-अलग दिनों में अधिकारियों की दिन और रात की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। इसमें अतिरिक्त निगम आयुक्त प्रदीप हुड्‌डा से लेकर डीएमसी, एक्सइएन, एसडीओ विल्डिंग इंस्पेक्टर, सीएसआइ एसआई, जेई, पटवारी और सहायक सफाई निरीक्षक स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सफाई अभियान के दौरान मौके पर निगरानी और कार्यों का समन्वय सुनिश्चित करना है।