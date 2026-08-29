गजब नजारा: हरियाणा में VIPs की तरह सुरक्षा में निकल रहा कचरे की गाड़ियों का काफिला, 200 पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी
हिसार नगर निगम ने शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया है। हड़ताली कर्मचारियों के ...और पढ़ें
HighLights
हिसार नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया
हड़ताली कर्मचारियों के विरोध के बावजूद कचरा गाड़ियों को पुलिस सुरक्षा
कचरा उठाने वाली गाड़ियों के साथ 200 पुलिसकर्मी और वाहन तैनात
जागरण संवाददाता हिसार। शहर में सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया है।
निगमायुक्त सी. जयाश्रद्धा की ओर से 27 अगस्त को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सफाई अभियान को नियमित तौर पर चलाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच कार्यभार का समान वितरण किया गया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें सफाई अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हड़ताली कर्मचारी सफाई अभियान का लगातार विरोध कर रहे हैं।
चार सिंतबर तक लगाई गई ड्यूटी
रोस्टर के तहत 28 अगस्त से 4 सितंबर तक अलग-अलग दिनों में अधिकारियों की दिन और रात की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है।
इसमें अतिरिक्त निगम आयुक्त प्रदीप हुड्डा से लेकर डीएमसी, एक्सइएन, एसडीओ विल्डिंग इंस्पेक्टर, सीएसआइ एसआई, जेई, पटवारी और सहायक सफाई निरीक्षक स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सफाई अभियान के दौरान मौके पर निगरानी और कार्यों का समन्वय सुनिश्चित करना है।
6 रक्षाबंधन पर भी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। नगर निगम प्रांगण में एकजुट होकर उन्होंने प्रदर्शन किया। नगर निगम हड़ताल के दौरान कचरा उठान या संग्रहण करेगी तो सफाई कर्मचारी की ओर से इसका विरोध जारी रहेगा। -सुरेंद्र, प्रधान, नगर निगम हिसार
कचरे वाली गाड़ियों को मिलीं वाआईपी सुरक्षा
आदेश के बाद प्रशासन ने डोर-टू-डोर कचरा उठाने का अभियान शुरू किया है। ऊपर जो तस्वीर नजर आ रही है, वह हिसार के वार्ड संख्या 11 की है। जहां कचरे की गाड़ियों को सुरक्षा के साथ ले जाया जा रहा है ताकि कर्मचारी विरोध न करे। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं और कचरे वाली गाड़ियों के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
नगर निगम की टीम शहर को साफ करने के नगर निगम की टीम शहर को साफ करने केपील है कि वे शहर को साफ व स्वच्छ रखने में नगर निगम का सहयोग करें। - सी. जयाश्रद्धा, निगमायुक्त, हिसार
अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से रहेंगे उपस्थित
निगमायुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया है कि रोस्टर में निर्धारित अधिकारी व कर्मचारी अपनी तय ड्यूटी और स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने को गंभीर लापरवाही माना जाएगा और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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