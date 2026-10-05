हिसार में घर के आंगन में चल रही कच्ची शराब की भट्टी पकड़ी, एक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, नारनौंद (हिसार)। थाना बास पुलिस ने गांव धर्मखेड़ी स्थित एक घर के आंगन में चल रही कच्ची शराब की भट्टी पकड़कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। मौके से पांच लीटर तैयार कच्ची शराब, 40 लीटर लाहण और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है।



पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मखेड़ी निवासी अशोक कुमार उर्फ बाबा अपने घर में भट्टी लगाकर कच्ची शराब तैयार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर पर दबिश दी। पुलिस के पहुंचने पर आंगन में भट्टी जलती मिली। पुलिस को देखकर आरोपित ने भागने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया।



तलाशी के दौरान तीन बोतलों में भरी पांच लीटर कच्ची शराब और 40 लीटर लाहण बरामद हुआ। पुलिस ने भट्टी, सिल्वर का तशला, रबड़ पाइप, कैनी और ड्रम भी कब्जे में लिया। थाना बास में पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को अदालत के आदेश पर जिला जेल भेज दिया गया।