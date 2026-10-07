हिसार: पंचायतों में कार्यों का 70 करोड़ रुपये से अधिक का पेमेंट अटका, गांवों का काम अटका; कब होगा भुगतान?

जागरण संवाददाता, हिसार। गांवों में विकास की दृष्टि से होने वालों पर असर पड़ा है। उसका कड़ा कारण है कि वीबी जी रामजी स्कीम के तहत ज्यादा काम नहीं मिलना। गांवों में पंचायतें अभी स्कीम को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाई है। वहीं पिछले साल के करोड़ों रुपये पंचायतों को नहीं मिल पाए है।

जिले में 70 करोड़ रुपये से अधिक अदायगी की जानी है। इससे गांवों में नहर की सफाई, जलघर की सफाई, सड़क की सफाई सहित अनेक कार्य किए गए थे। साथ ही पहले की मनरेगा के तहत लगे कर्मचारियों की मौजूदा समय में तनख्वाह भी बाकी है।

जिलों में पहले मनरेगा और मौजूदा समय में वीबी जी रामजी योजना के तहत काम करवाए जाते हैं। 309 पंचायतों में यह काम होने हैं। पंचायतों की तरफ से पिछले फाइनेंशियल वर्ष में काम करवाए गए लेकिन अब काम नहीं मिलने से मजदूर परेशान है। सरपंचों से वह काम मांग रहे हैं लेकिन नई योजना के तहत काम का सही तरह से बंटवारा नहीं हो पाया है।