हिसार हर्ष फायरिंग: ASI पर हत्या का केस दर्ज कराने पर अड़े परिजन, गिरफ्तारी के बाद ही कराएंगे पोस्टमार्टम

संवाद सहयोगी, नारनौंद (हिसार)। गांव सिंघवा खास में जलवा पूजन के दौरान कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली से मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने इस घटना को लेकर पुलिस कर्मचारी और एक अन्य युवक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, जबकि मृतक अमरजीत के स्वजन हत्या की धाराएं लगाने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने हत्या का केस दर्ज कर दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी होने के बाद ही पोस्टमार्टम की बात कही है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी होने का दावा कर रही है।

जानकारी के अनुसार गांव सिंघवा खास निवासी अंकित के घर बेटा पैदा हुआ था। 23 सितंबर को गांव में ही जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जींद जिले के सफीदों क्षेत्र के गांव रोजला निवासी रिंकू अपने पति अमरजीत के साथ आई हुई थी। जब वह डीजे पर डांस कर रहे थे तो अचानक से एक गोली चली और अमरजीत के पांव में जा लगी।

गोली लगते ही मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया था। उसे भिवानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से डॉक्टरों ने उसे हिसार रेफर कर दिया। उधर, सूचना मिलते ही अमरजीत के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और गंभीर रूप से घायल अमरजीत को उपचार के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान शुक्रवार की सुबह दो बजे उसकी मौत हो गई थी।

शव को पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा मेडिकल कालेज भेजा गया तो स्वजनों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए इन्कार कर दिया। मृतक की पत्नी रिंकू ने कहा कि जब तक दोनों आरोपितों के खिलाफ पुलिस हत्या का मामला दर्ज नहीं करती और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा।