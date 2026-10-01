हिसार में गैस रिसाव से दो स्थानों पर मचा हड़कंप, लोगों ने भागकर बचाई जान; सड़क पर लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, हिसार। बरवाला शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर बुधवार रात करीब साढ़े 8 बजे हिसार-चंडीगढ़ मार्ग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस लीक होने से हड़कंप मच गया।

गैस रिसाव की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 20 मिनट में रिसाव पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस दौरान आगजनी नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे दनोदा की तरफ से सीएनजी गैस लेकर वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचा था।

वॉल्व होता तो तत्काल रोकी जा सकती थी सप्लाई रेस्टोरेंट प्रतिनिधि कृष्ण कुमार के अनुसार मेनलाइन से जुड़े पाइप पर ऐसा वाल्व नहीं लगाया गया था, जिसे आपात स्थिति में बंद कर सप्लाई रोकी जा सके। उनका कहना है कि यही कारण रहा कि एजेंसी के कर्मचारी के पहुंचने तक गैस निकलती रही।