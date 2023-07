हिसार के आदमपुर में अनियंत्रित कार पानी की डिग्गी में गिरी, 24 वर्षीय चालक की मौत; शीशा तोड़कर निकाला शव

खैरमपुर गांव में मंगलवार को एक अनियंत्रित कार 10 फीट गहरी पानी की डिग्गी में जा गिरी। इस हादसे में 24 वर्षीय कार चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जब कार को पानी की डिग्गी में देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर पहले शव को बाहर निकवाया और फिर कार बाहर निकाली गई। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

हिसार के आदमपुर में अनियंत्रित कार पानी की डिग्गी में गिरी, 24 वर्षीय चालक की मौत

Your browser does not support the audio element.

मंडी आदमपुर/हिसार, संवाद सहयोगी। मंगलवार को खैरमपुर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खेत में बनी पानी की डिग्गी (पानी जमा करने की जगह) में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को डिग्गी से बाहर निकला। मिली जानकारी के मुताबिक, 24 वर्षीय गांव कोहली निवासी मदन श्योराण पुत्र ओमप्रकाश अपनी कार से गांव कोहली से गांव भाणा जा रहा था। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर खैरमपुर-भाणा रोड पर रामदेव की ढाणी के पास खेत में बनी 10 फीट गहरी पानी की डिग्गी में जा गिरी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी मंगलवार सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने कार को पानी की डिग्गी में गिरा हुआ देखा, तुरंत आदमपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही आदमपुर पुलिस, एंबुलेंस, जेसीबी, फायरब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कार को पानी की डिग्गी से बाहर निकाला। कार के आगे के शीशे को तोड़कर चालक मदन को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अगामी जांच के लिए शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

Edited By: Rajat Mourya