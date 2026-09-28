IIT-JEE पेपर लीक करने की साजिश बेनाकाब, झज्जर-सोनीपत से दबोचे गए दो शातिर; हिसार SIT की बड़ी कार्रवाई 

जागरण संवाददाता, हिसार। मई 2026 में आयोजित की गई आइआइटी जेईई एडवांस्ड की परीक्षा के दौरान पेपर लीक करवाने के प्रयास मामले में गठित की गई एसआइटी ने दो आरोपितो को गिरफ्तार किया। टीम ने इस संबंध में झज्जर जिला के परमजीत और सोनीपत के रहने वाले सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपितों पर चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित एक शिक्षण संस्थान में आयोजित परीक्षा के दौरान पेपर लीक करवाने के प्रयास का आरोप है।

पुलिस ने इस संबंध में 17 मई को केस दर्ज किया था। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया। जहां से आरेापित सुरेंद्र को जेल भेज दिया और परमजीत को रिमांड पर लिया है। परीक्षा लीक करवाने के प्रयास का मामला उजागर होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी कमलजीत के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। डीएसपी के नेतृत्व ने टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की।