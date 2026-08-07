हरियाणा में आज 10 जिलों में होगी तेज बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही 16 जिलों में वर्षा हुई। पलवल और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया है।

शुक्रवार को भी प्रदेश के 10 जिलों में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों में लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं प्रदेश में सामान्य से 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही वर्षा ने तापमान को नीचे गिराया है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे हो गया है। बीच में वर्षा नहीं होने के कारण अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया था। वीरवार को भी प्रदेश के जिलों में वर्षा होने से लगातार जलभराव की समस्याएं बनी हुई है।