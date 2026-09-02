हरियाणा में आज इन तीन जिलों में झमाझम होगी बारिश, मौसम विज्ञानियों ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में बुधवार से फिर से मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। मौसम विज्ञानियों ने तीन जिलों पंचकूला, यमुनानगर और अंबाला में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं काफी दिनों से वर्षा नहीं होने से हिसार का तापमान 38.2 डिग्री तक पहुंच गया। अब फिर से मानसून सक्रिय होने से तापमान फिर से कम होने की उम्मीद है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत में वर्षा की चेतावनी दी गई है। मानसून की सक्रियता कम होने के कारण दिन के समय तेज धूप निकलने से गर्मी भी बढ़ी है। विज्ञानियों ने अब आने वाले दिनों में फिर से वर्षा होने से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की है।

मौसम विज्ञानियों की मानें तो राज्य में पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं हवाओं व गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इस दौरान उत्तरी व दक्षिणी जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। परंतु तीन सितंबर के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना बन रही है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट परंतु रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।ॉ

चार जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा प्रदेश में मानसून कम होने के कारण सामान्य वर्षा भी नहीं हुई है। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 22 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। इसके साथ भिवानी में सामान्य से 5 प्रतिशत अधिक और गुरुग्राम में सामान्य वर्षा हुई है।

इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में सामान्य से दो प्रतिशत और पलवल में 22 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। प्रदेश में अभी तक 357.4 एमएम सामान्य वर्षा होनी चाहिए थी जो अभी तक 279.1 एमएम वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया गया है।