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हरियाणा में तेजी से बदल रहा तापमान, आज 7 जिलों में झमाझम होगी बारिश; मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Sat, 15 Aug 2026 07:00 AM (IST)

हरियाणा में मानसून सक्रिय हो गया है, शुक्रवार को छह जिलों में वर्षा हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। शनिवार के लिए सात जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

हरियाणा में सात में आज वर्षा का अलर्ट।

हरियाणा में सात में आज वर्षा का अलर्ट।

HighLights

  1. शुक्रवार को हरियाणा के छह जिलों में हुई वर्षा।

  2. शनिवार को सात जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट।

  3. वर्षा के कारण तापमान में गिरावट, मौसम सुहावना।

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में तेजी से मानसून सक्रिय हो रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के छह जिलों में वर्षा हुई। तेज वर्षा के साथ मौसम सुहावना हो गया। इसी प्रकार शनिवार को भी सात जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी कमी आई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान तेजी से बदल रहा है। शुक्रवार को हिसार में गांवों में तेज वर्षा हुई। इसी प्रकार बाकी जिलों में तेज वर्षा से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। तापमान में इससे तेजी से कमी आई है।

वहीं, आने वाले दिनों में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानियों की माने तो होने वाली वर्षा के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिन के समय उमस होने के कारण बिजली की मांग पूरी है।

तेज वर्षा का यलो अलर्ट

यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत व सोनीपत।