सावधान! हरियाणा के 18 जिलों में आंधी-तूफान के साथ होगी तेज वर्षा, अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में फिर से मौसम में बदलाव हो रहा है। आने वाले कुछ दिन तक तेज वर्षा का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के नौ जिलों में ऑरेंज तो नौ जिलों में यलो अलर्ट रहेगा।

इसके साथ ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। वर्षा की चेतावनी के साथ ही अब मंडियों में पहुंची फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। अभी तक खुले में फसल पड़ी हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ ही हवाएं बदल रही हैं। इसके चलते पूरे प्रदेश में वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव से दिन और रात के तापमान में भी अंतर हो सकता है।