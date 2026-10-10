HCS परिणाम 2025: इंटरव्यू के अंकों ने बदला मेरिट का गणित, परीक्षा से जुड़े ये फैक्ट्स हैरान कर देंगे

राहुल रापड़िया, हिसार। किसी भी परीक्षा का हर पड़ाव कितना अहम और निर्णायक होता है, यह हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2025 (एचसीएस) के परिणाम ने फिर स्पष्ट कर दिया है।

लिखित परीक्षा में सबसे आगे रहने वाले अभ्यर्थियों की रैंक साक्षात्कार में मिले अंकों के बाद बदल गई। लिखित परीक्षा में 340 अंक लेकर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक स्कोर करने वाली क्रीमी कुल 387.40 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि लिखित परीक्षा में उनसे 43 अंक कम पाने वाली एकता ने साक्षात्कार में सर्वाधिक 55 अंक हासिल किए।

इस तरह लिखित परीक्षा में बनी बढ़त और साक्षात्कार में मिले अंकों के मेल ने अंतिम परिणाम में अभ्यर्थियों की रैंक का क्रम बदल दिया। ओवरआल परिणाम में सामान्य श्रेणी के सोनीपत के गोहाना के रहने वाले अभिषेक सबसे आगे रहे।

अभिषेक सरोहा ने कुल 394.50 अंक हासिल किए। पिछड़ा वर्ग-बी के राहुल सैनी को 383.80, पिछड़ा वर्ग-ए की जैनब खातून को 378.30 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सिमरन को 374.70 अंक मिले। अभिषेक सरोहा और राहुल सैनी के बीच 10.70 अंक का अंतर रहा। जैनब खातून 16.20 और सिमरन 19.80 अंक पीछे रहीं।

अंग्रेजी में ऊंचे अंक से चढ़े रैंक, हिंदी में पिछड़े कई भाषा के प्रश्नपत्रों में भी अंकों का अंतर सामने आया। अंग्रेजी में अभिषेक सरोहा, ईशा काला और कुलदीप ने 79-79 अंक हासिल किए, जबकि अंगद और अतुल कुमार को 78.5 अंक मिले। अभिषेक सरोहा के हिंदी में 67.5 अंक रहे।

वहीं, रोहन जैन को अंग्रेजी में 65 अंक मिले, लेकिन हिंदी में वह 36 अंक ही हासिल कर सके। दोनों प्रश्नपत्रों में उनके अंकों का अंतर 29 रहा। उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार, हिंदी में अधिकतर अभ्यर्थियों के अंक 45 से 58 के बीच रहे।

सामान्य अध्ययन के पहले दो प्रश्नपत्रों में कम अंक, चौथे में बेहतर प्रदर्शन सामान्य अध्ययन के पहले और दूसरे प्रश्नपत्र में कई अभ्यर्थियों के अंक 38 से 45 के बीच रहे, चौथे प्रश्नपत्र में कुछ अभ्यर्थियों ने 60 से अधिक अंक हासिल किए। क्रीमी ने चौथे प्रश्नपत्र में 61 व रोहन जैन ने 60.50 अंक प्राप्त किए।