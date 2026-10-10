HCS परिणाम 2025: इंटरव्यू के अंकों ने बदला मेरिट का गणित, परीक्षा से जुड़े ये फैक्ट्स हैरान कर देंगे
हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2025 के परिणाम में साक्षात्कार के अंकों ने अंतिम रैंकों को काफी प्रभावित किया है। लिखित परीक्षा ...और पढ़ें
HighLights
इंटरव्यू के अंकों ने लिखित परीक्षा की रैंक बदली
अभिषेक सरोहा ने हरियाणा सिविल सेवा में टॉप किया
16 अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गए, वजह स्पष्ट नहीं
राहुल रापड़िया, हिसार। किसी भी परीक्षा का हर पड़ाव कितना अहम और निर्णायक होता है, यह हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2025 (एचसीएस) के परिणाम ने फिर स्पष्ट कर दिया है।
लिखित परीक्षा में सबसे आगे रहने वाले अभ्यर्थियों की रैंक साक्षात्कार में मिले अंकों के बाद बदल गई। लिखित परीक्षा में 340 अंक लेकर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक स्कोर करने वाली क्रीमी कुल 387.40 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहीं, जबकि लिखित परीक्षा में उनसे 43 अंक कम पाने वाली एकता ने साक्षात्कार में सर्वाधिक 55 अंक हासिल किए।
इस तरह लिखित परीक्षा में बनी बढ़त और साक्षात्कार में मिले अंकों के मेल ने अंतिम परिणाम में अभ्यर्थियों की रैंक का क्रम बदल दिया। ओवरआल परिणाम में सामान्य श्रेणी के सोनीपत के गोहाना के रहने वाले अभिषेक सबसे आगे रहे।
अभिषेक सरोहा ने कुल 394.50 अंक हासिल किए। पिछड़ा वर्ग-बी के राहुल सैनी को 383.80, पिछड़ा वर्ग-ए की जैनब खातून को 378.30 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सिमरन को 374.70 अंक मिले। अभिषेक सरोहा और राहुल सैनी के बीच 10.70 अंक का अंतर रहा। जैनब खातून 16.20 और सिमरन 19.80 अंक पीछे रहीं।
अंग्रेजी में ऊंचे अंक से चढ़े रैंक, हिंदी में पिछड़े कई
भाषा के प्रश्नपत्रों में भी अंकों का अंतर सामने आया। अंग्रेजी में अभिषेक सरोहा, ईशा काला और कुलदीप ने 79-79 अंक हासिल किए, जबकि अंगद और अतुल कुमार को 78.5 अंक मिले। अभिषेक सरोहा के हिंदी में 67.5 अंक रहे।
वहीं, रोहन जैन को अंग्रेजी में 65 अंक मिले, लेकिन हिंदी में वह 36 अंक ही हासिल कर सके। दोनों प्रश्नपत्रों में उनके अंकों का अंतर 29 रहा। उपलब्ध विश्लेषण के अनुसार, हिंदी में अधिकतर अभ्यर्थियों के अंक 45 से 58 के बीच रहे।
सामान्य अध्ययन के पहले दो प्रश्नपत्रों में कम अंक, चौथे में बेहतर प्रदर्शन
सामान्य अध्ययन के पहले और दूसरे प्रश्नपत्र में कई अभ्यर्थियों के अंक 38 से 45 के बीच रहे, चौथे प्रश्नपत्र में कुछ अभ्यर्थियों ने 60 से अधिक अंक हासिल किए। क्रीमी ने चौथे प्रश्नपत्र में 61 व रोहन जैन ने 60.50 अंक प्राप्त किए।
इससे प्रश्नपत्रवार प्रदर्शन में अंतर सामने आता है। हालांकि, सभी अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्रवार औसत अंकों के मिलान के बिना यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि तीसरे व चौथे प्रश्नपत्र में कुल मिलाकर प्रदर्शन बेहतर रहा।
जानें... एचसीएस परीक्षा परिणाम के कुछ रोचक तथ्य
- न्यूनतम साक्षात्कार अंक: लिखित परीक्षा में 286.5 अंक ले गौरव को साक्षात्कार में 20 अंक मिले, जो सूची में सबसे कम हैं।
- लिखित परीक्षा में शीर्ष प्रदर्शन: सामान्य वर्ग के कुलदीप ने लिखित परीक्षा में 344.5 अंक लिए। साक्षात्कार में 48.4 अंक से कुल अंक 392.9 रहे। वहीं, दिव्यांग श्रेणी में पीडब्ल्यूडी (एचएच) श्रेणी के मोहिद ने लिखित परीक्षा में 212.5 और साक्षात्कार में 47.20 अंक हासिल किए।
- लिखित-साक्षात्कार के अंकों से बेहतर स्थान: सामान्य श्रेणी की विनता ने लिखित परीक्षा में 329 और साक्षात्कार में 49 अंक ले कुल अंक 378 रहे।
- साक्षात्कार में सर्वाधिक अंक: सामान्य वर्ग की एकता ने साक्षात्कार में सर्वाधिक 55 अंक हासिल किए। साक्षात्कार के अंक सूची में सबसे अधिक रहे।
16 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका, वजह अभी स्पष्ट नहीं
एचसीएस मुख्य परीक्षा-2025 की अंक सूची में 16 अभ्यर्थियों के परिणाम रोके गए हैं। इनमें अधिकतर भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों की श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। माना जा रहा है कि इनश्रेणियों से जुड़ी भर्तियों के विवाद के मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आयोग ने इनके परिणाम रोक दिए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से वजह अभी स्पष्ट नहीं।