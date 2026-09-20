एशियाई खेलों में हरियाणा की बेटियों का जलवा: दीपिका ने एक मैच में किए 8 गोल, शेफाली ने ठोका शतक; सुचिता का मेडल पक्का

जागरण टीम, हिसार। जापान नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों का पहला दिन भारत के लिए रजत की आभा लेकर आया, लेकिन हरियाणा के लिए यह दिन अपनी बेटियों के असाधारण तेज, धैर्य और साधना का उत्सव बन गया। रविवार को रोहतक की सुचिका तरियाल ने मिश्रित मार्शल आर्ट्स के एशियाई खेल पदार्पण में भारत का पहला पदक पक्का किया, रोहतक की ही शेफाली वर्मा ने 49 गेंद में नाबाद शतक से अपने इंतजार को विराम दिया।

वहीं, हिसार की बेटी दीपिका सहरावत ने हॉकी में आठ गोल दागकर मुकाबले का चेहरा बदल दिया और उन्नति हुड्डा ने सीधे गेम की जीत से भारत को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया। यह दिन हरियाणा की उन बेटियों के नाम रहा, जिन्होंने अपने खेल से मैदान में ही नहीं, देश के खेल मनोबल में भी नई चमक भर दी। महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई और पुरुष व महिला हाकी टीमों ने भी जीत से शुरुआत की।

भारत के खाते में पहले दिन दो रजत आए हाकी में पुरुष टीम ने भी जीत हासिल की है। एलावेनिल के दो रजत, भारत की शुरुआत महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन ने सोनम मस्कर और विदरसा विनोद के साथ रजत पदक जीता।

इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी वह रजत जीतने में सफल रहीं। इस तरह भारत के खाते में पहले दिन दो रजत आए। हाकी में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 और पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराकर जीत से शुरुआत की।

एशियाड में पहली बार शामिल एमएमए के पदार्पण मैच में सुचिता ने 2025 की विश्व चैंपियन को हराया रोहतक की सुचिका तरियाल ने महिलाओं के पारंपरिक मिश्रित मार्शल आर्ट्स 60 किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

सुचिका ने पहला एशियाई खेल पदक किया पक्का इस खेल में सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य मिलता है, इसलिए सुचिका ने भारत का पहला एशियाई खेल पदक पक्का कर दिया। मिश्रित मार्शल आर्ट्स पहली बार एशियाई खेलों में शामिल हुआ है। जूडो, कुराश और जिउ-जित्सु में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी सुचिका 2019 कामनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप और साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण जीत चुकी हैं तथा 2024 में जिउ-जित्सु की विश्व चैंपियन बनी थीं।

छेड़छाड़ के बाद आत्मरक्षा सीखते बन गईं चैंपियन 12 वर्ष की उम्र में छेड़छाड़ की घटना के बाद सुचिका ने आत्मरक्षा सीखने का फैसला किया और जूडो से शुरुआत की। जूडो से कुराश, जिउ-जित्सु और फिर मिश्रित मार्शल आर्ट्स तक पहुंचीं। अब एशियाई खेलों के पदार्पण में ही भारत का पहला पदक उनके नाम दर्ज हुआ। सुचिता रोहतक के किलोई गांव की बहू हैं और शहर की देव कालोनी में रहती हैं।

रोहतक की शेफाली का तूफान, बांग्लादेश ध्वस्त रोहतक शहर के घनीपुरा की शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 49 गेंद में नाबाद 100 रन बनाए। तीन चौके और नौ छक्कों वाली पारी में शतक आखिरी गेंद पर पूरा हुआ। भारत ने चार विकेट पर 195 रन बनाए और बांग्लादेश को 81 रन पर समेटकर 114 रन से जीत दर्ज की।

यह महिला टी-20 में शेफाली का पहला शतक है। वर्ष 2019 में पदार्पण के बाद लंबे समय से चले आ रहे इस इंतजार का अंत एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में हुआ और भारत फाइनल में पहुंच गया। एक दिन पहले पिता ने कहा था- शतक लगाना शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने बताया कि मैच से एक दिन पहले बेटी से बात हुई थी। उन्होंने शतक के लिए प्रेरित किया था। शेफाली ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने और टीम को जीत दिलाने का भरोसा दिया था। अगले दिन पारी की आखिरी गेंद पर उनका शतक पूरा हुआ।

हरियाणा की बेटी दीपिका-इशिका ने 11 गोल दागे हिसार की दीपिका सहरावत ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ भारत की 19-0 की जीत में आठ गोल किए। इनमें छह पेनाल्टी स्ट्रोक और दो मैदानी गोल शामिल रहे। ड्रैग-फ्लिक, ड्रिबलिंग और गेंद पर मजबूत नियंत्रण उनकी प्रमुख खूबियां हैं।

दीपिका ने शुरुआत में कुश्ती का अभ्यास किया था। एचएयू परिसर में हाकी खिलाड़ियों को अभ्यास करते देखकर उनका रुझान इस खेल की ओर हुआ। वह 2022 हांग्जो एशियाई खेलों में कांस्य जीतने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा भी रही हैं।

वहीं भिवानी की इशिका चौधरी ने भी इसी मैच में तीन गोल दागे। उन्होंने 11वें, 42वें और 54वें मिनट में गोल किए। इस तरह हरियाणा की इन दोनों बेटियों ने भारत के 19 में से 11 गोल अपने नाम किए।

कुश्ती की मैट से हाकी के मैदान तक दीपिका का परिवार कुश्ती से जुड़ा रहा है और उन्होंने भी इसी खेल से अभ्यास शुरू किया था। एचएयू में हाकी खिलाड़ियों को देखकर खेल बदला। देशी घी का चूरमा, ब्रेड का हलवा, लस्सी और दूध उनकी पसंद और डाइट का हिस्सा हैं।

सविता ने पार किया 320वें मैच का मुकाम सिरसा की गोलकीपर सविता पूनिया ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपना 320वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। इसके साथ वह वंदना कटारिया के साथ भारतीय महिला हाकी में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गईं। मुकाबले में उज्बेकिस्तान के हमलों को रोकने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।

बैडमिंटन में रोहतक उन्नति: सीधे गेम में जीत, अब जापान सामने रोहतक की सांघी गांव की बेटी उन्नति हुड्डा ने कजाखस्तान की अलिस्सा कुलेशोवा को 21-7, 21-10 से हराकर भारत को महिला टीम स्पर्धा में 2-0 की बढ़त दिलाई। तन्वी शर्मा की जीत के साथ भारत ने मुकाबला 3-0 से अपने नाम कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

अब मेजबान जापान सामने होगा। संभावित मुकाबले में उन्नति का सामना विश्व रैंकिंग में सातवें स्थान पर मौजूद टोमोका मियाजाकी से हो सकता है। 2023 के हांग्जो एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से हारकर पदक से चूक गई थी।