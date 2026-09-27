Haryana Weather: हरियाणा में बदला मौसम, यमुनानगर-सोनीपत में हुई बारिश; आज भी कई जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। शनिवार को सुबह से ही मौसम खराब रहा। शाम तक सोनीपत और यमुनानगर में वर्षा हुई। मौसम में बदलाव से तापमान में तेजी से गिरावट हुई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विज्ञानियों ने रविवार को भी प्रदेश के चार जिलों में तेज वर्षा का यलो अलर्ट और 13 जिलों में वर्षा की चेतावनी दी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बदलाव के चलते तापमान 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। कुछ जिलों का इससे नीचे भी आया है। वहीं सोमवार से कुछ जिलों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में भी हवाओं में बदलाव के साथ तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है।