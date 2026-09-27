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Haryana Weather: हरियाणा में बदला मौसम, यमुनानगर-सोनीपत में हुई बारिश; आज भी कई जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट

By Amit Dhawan Edited By: Sushil Kumar
Published: Sun, 27 Sep 2026 06:00 AM (IST)

हरियाणा में मौसम में बदलाव के कारण सोनीपत और यमुनानगर में वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम ...और पढ़ें

हरियाणा में आज भी कई जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट। फाइल फोटो

हरियाणा में आज भी कई जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट। फाइल फोटो

HighLights

  1. सोनीपत और यमुनानगर में हुई वर्षा से मौसम बदला।

  2. प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंचा।

  3. चार जिलों में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी।

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। शनिवार को सुबह से ही मौसम खराब रहा। शाम तक सोनीपत और यमुनानगर में वर्षा हुई। मौसम में बदलाव से तापमान में तेजी से गिरावट हुई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विज्ञानियों ने रविवार को भी प्रदेश के चार जिलों में तेज वर्षा का यलो अलर्ट और 13 जिलों में वर्षा की चेतावनी दी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बदलाव के चलते तापमान 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। कुछ जिलों का इससे नीचे भी आया है। वहीं सोमवार से कुछ जिलों में वर्षा की चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में भी हवाओं में बदलाव के साथ तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है।

तेज वर्षा का यलो अलर्ट: पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर व करनाल।

वर्षा की चेतावनी: कैथल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी।

तापमान का ब्योरा (डिग्री सेल्सियस में)

अंबाला
24.8
31.3
भिवानी
21.5
31.5
फरीदाबाद
23.6
29.9
गुरुग्राम 22.6
29.8
हिसार
22.3
32.6
करनाल
22.5
29.7
कुरुक्षेत्र
23.5
29.6
पानीपत
22.7
30.1
रोहतक
23.2
29.3
सिरसा
24
33.8