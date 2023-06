Haryana Weather News: सुबह से ही मौसम रहा गर्म, 42 डिग्री रहा तापमान; आने वाले 2 दिनों में छाए रहेंगे बादल

हिसार, जागरण डिजिटल डेस्क : Haryana Weather News : देशभर के लगभग हर राज्य में मौसम (Weather in India) के मिजाज बदले हुए हैं, लेकिन हरियाणा में जबरदस्त लू (Heat wave in Haryana) चल रही है। हिसार में सुबह के 9 बजे से ही तापमान 42 डिग्री (42 Degree in Hisar) बना हुआ है, जो पिछले दिन के मुकाबले 1 डिग्री ज्यादा रहा। सोमवार को पारा 38 से 41° के बीच रहा। हिसार में 39.6° रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है।

आने वाले 2 दिन छाए रहेंगे बादल

मौसम वैज्ञानिकों (Weather Forecaste of Haryana) की मानें तो जून की 13 तारीख तक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी (Clouds and Rain in Haryana) हो सकती हैं। पिछले 3 दिन तो काफी गर्म रहे पर जून में आगे अब लू की संभावना नहीं है। विज्ञानियों की तरफ से लगातार ऐसे मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की सकती है।

मानसून ने आंध्र प्रदेश में दी दस्तक

बता दें कि मानसून ने आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी है। प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भारी वर्षा भी हुई है, लेकिन गर्मी से अभी सिर्फ कुछ ही इलाकों में राहत है। कई इलाकें तो गर्म लू की चपेट में हैं।

बीते 3 दिन से चल रही थी लू

वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को हिसार का अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री रहा। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री रहा। वैज्ञानिकों के अनुसार खराब मौसम और बारिश के चलते आने वाले समय में तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद कम जता रहे है। वहीं दिन भर धूप खिलने के कारण गर्मी ज्यादा रहेगी।

14 जून तक परिवर्तनशील रहेगा मौसम

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि मौसम 14 जून तक परिवर्तनशील रहेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के इस दौरान आने के कारण राज्य के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र में कहीं-कहीं हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।