करवाचौथ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? हरियाणा में 24 अक्टूबर से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ; कई जिलों के लिए अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा सहित उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है,जहां एक ओर पहाड़ी इलाकों में बर्फवारी हो रही है।

वहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार वर्षा हो रही है। कई जगहों पर ओले भी गिरे हैं। आज दशहरा है ऐसे में हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा। लेकिन 24 अक्तूबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई जिलों में बरसात हो सकती है।

हरियाणा-एनसीआर में कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद 18 अक्टूबर से वर्षा की गतिविधियों में कमी आई है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में मामूली गिरावट आने के आसार हैं।हालांकि अक्टूबर के अंतिम दिनों में मौसम फिर करवट ले सकता है। 24 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम? मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के बताया कि 24 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तरी हरियाणा के कुछ जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।