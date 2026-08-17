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Haryana Weather: हरियाणा-NCR में मानसून धीमा, 21 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय; होगी झमाझम बारिश

By Subhash Chander Edited By: Sushil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 07:00 AM (IST)

हरियाणा-एनसीआर में मानसून की चाल धीमी है, जहां उत्तरी जिलों में असर दिख रहा है, वहीं दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में कमजोर है।

Haryana Weather: हरियाणा में 21 अगस्त से होगी झमाझम बारिश। फाइल फोटो

Haryana Weather: हरियाणा में 21 अगस्त से होगी झमाझम बारिश। फाइल फोटो

HighLights

  1. हरियाणा-एनसीआर में मानसून की चाल अभी धीमी बनी हुई है।

  2. 21 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा बढ़ने की संभावना।

  3. दक्षिणी-पश्चिमी हरियाणा में उमस भरी गर्मी और पसीना जारी रहेगा।

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा एनसीआर-दिल्ली में मानसून की चाल इस बार अजीब बनी हुई है। मानसून टर्फ सामान्य स्थिति में होने के बावजूद वर्षा की गतिविधियों में सक्रियता व निरंतरता देखने को नहीं मिल रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अल-नीनो की परिस्थितियों के कारण मौसम व मानसून के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है।

हरियाणा के उत्तरी व पूर्वी जिलों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में वर्षा की गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं। लगातार सशक्त पश्चिमी हवाओं के कारण पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा में मानसून की सक्रियता प्रभावित हो रही है। इन क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी व पसीना छुड़ाने वाली गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं।

अभी बारिश के आसार कम

मौसम विशेषज्ञ डा. चंद्रमोहन ने बताया कि 18 व 19 अगस्त को हरियाणा एनसीआर-दिल्ली में केवल बिखराव वाली खंड वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद 21 से 24 अगस्त के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने तथा मानसूनी सिस्टम व ट्रफ के साथ इसके मिलन से क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियों के बढ़ने की संभावना बन रही है।

इसके बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी मानसून गतिविधियों में कुछ सक्रियता और वर्षा की संभावना बनती नजर आ रही है। हालांकि अभी व्यापक वर्षा के आसार कम हैं। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ दक्षिण-पश्चिमी नम व गर्म हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी बनी रहने की संभावना है।

वर्तमान में उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी व उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 24 घंटे में और स्पष्ट होने की संभावना है। मानसून टर्फ अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, लखनऊ और वाराणसी होते हुए कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र से पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। उत्तर हरियाणा और आसपास चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है।

विभिन्न शहरों में तापमान डिग्री सेल्सियस में

शहर - अधिकतम - न्यूनतम
हिसार — 36.0 - 26.2
सिरसा — 35.8 - 28.1
पलवल — 35.6 - 27.1
नारनौल — 35.0 - 25.0
रोहतक — 34.5 - 27.8
अंबाला — 34.6 - 26.4
करनाल — 34.4 - 27.5
भिवानी — 34.4 - 25.0
कुरुक्षेत्र — 34.3 - 29.1