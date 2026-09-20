Haryana Weather: हरियाणा में मानसून की वापसी, अगले पांच दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम; बारिश की संभावन नहीं

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसूनी हवाओं की वापसी धीरे-धीरे शुरू हो गई है। हवाओं में भी बदलाव हुआ है जिससे मानसून के जाने की संभावना बन गई है। मानसूनी बादल नहीं छाने से आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान से हवाएं वापस हो रही है। आने वाले दिनों में पुरवाई से पश्चिमी हवाएं होने की संभावना है। चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डा. मदन खीचड़ ने बताया कि मानसूनी हवाओं की वापसी की अक्षय रेखा 19 सितंबर से राजस्थान के रामगढ़, मोहनगढ़, फलौदी और खाजूवाला तक आ गई है।

मानसून की सक्रियता में कमी साथ ही राजस्थान के ऊपर एक एंटीसाइक्लोन बनने से हवाओं में बदलाव पुरवाई से पश्चिमी होने की संभावना बन रही है। जिससे मानसून टर्फ की अक्षय रेखा की उत्तरी सीमा दक्षिण की तरफ नीचे मध्य भारत की और जाने की संभावना बन रही है। इससे हरियाणा राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी आने तथा जल्दी वापसी की संभावना बन रही है।

राज्य में अगले पांच दिनों में 25 सितंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है जिससे बीच-बीच में हल्के बादल रहने की संभावना है। वातावरण में नमी की मात्रा कम होने तथा सुबह शाम की हल्की ठंड रहने की संभावना है।