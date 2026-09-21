Haryana Weather: 2 दिन बाद हरियाणा से मानसून की विदाई, सितंबर के अंत में वर्षा के आसार; पश्चिमी हवाओं का बढ़ेगा प्रभाव 

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा व एनसीआर दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई लगभग तय हो गई है। अगले दो दिनों में प्रदेश से मानसून की औपचारिक विदाई होने की संभावना है। मानसून की विदाई के साथ ही दिन में तेज धूप और गर्म पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि सितंबर के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है और 29 व 30 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं।

प्रदेश में रविवार को रोहतक सबसे गर्म रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।

तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी मौसम विशेषज्ञ डा. चंद्रमोहन के अनुसार राजस्थान पर प्रति चक्रवातीय परिसंचरण बनने से हरियाणा-एनसीआर-दिल्ली में लगातार गर्म पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इसके चलते दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और अधिकतर स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। 23-24 सितंबर को मौसम सामान्य रहने तथा आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान धूप निकलने से तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।

25 से बदलेगा मौसम का मिजाज डा. चंद्रमोहन ने बताया कि 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि इसका हरियाणा पर तत्काल व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

वहीं, उत्तर-पश्चिमी राज्यों से मानसून की विदाई का क्रम जारी रहेगा। वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा राजस्थान के रामगढ़, मोहनगढ़, फलोदी, खाजूवाला और 29.5 डिग्री उत्तर अक्षांश व 71.5 डिग्री पूर्व देशांतर तक पहुंच चुकी है। अगले कुछ दिनों में राजस्थान के कुछ और हिस्सों के साथ पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ से भी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।

उधर उत्तर अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसके 21 सितंबर को अवसाद और 22 सितंबर को गहरे अवसाद में बदलने की संभावना है।

इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे पूर्वी राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है। दक्षिण हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होते हुए अरब सागर तक ऊपरी हवा में टर्फ भी सक्रिय है। उत्तर-पश्चिमी राज्यों में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है, वहीं उत्तर-पूर्वी राज्यों में मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी।