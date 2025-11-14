Haryana Pollution: शीत लहर में पारा लुढ़का प्रदूषण अब भी अड़ा खड़ा, पंचकूला में कैसा रहेगा मौसम?

Language
    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    हरियाणा में मौसम और प्रदूषण का चरित्र बदल रहा है। रात का तापमान तेज़ी से गिर रहा है, जबकि हवा में प्रदूषण की परत अभी भी जमी हुई है। पंचकूला में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 नवंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, पर शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी। कई जिलों में सुबह-शाम धुंध छाई हुई है।

    हरियाणा में शीत लहर का प्रकोप, प्रदूषण बरकरार: मौसम का हाल (File Photo)

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में मौसम और प्रदूषण दोनों का चरित्र एक साथ बदल रहा है। एक ओर रात का तापमान तेजी से गिर रहा है, तो दूसरी ओर हवा में अब भी प्रदूषण की परत अड़ी खड़ी है। वीरवार को पंचकूला में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है।

    वहीं हिसार का तापमान 8.2 और नारनौल का 8.4 डिग्री रहा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि 18 नवंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, पर शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी। दिन के समय धूप निकलने से ठंडक में कुछ राहत है, लेकिन रात को गिरता तापमान प्रदूषण के कणों को वातावरण में जमा कर रहा है। इसी कारण कई जिलों में सुबह-शाम धुंध और धुएं की चादर बनी हुई है।

     