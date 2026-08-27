हरियाणा में 21 दिन बाद भी सफाई कर्मियों की हड़ताल नहीं टूटी, 30 अगस्त तक बढ़ा आंदोलन; शहरों में लगे कूड़े के ढेर

जागरण टीम, हिसार/पानीपत। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 21 दिन से चल रही हड़ताल अब और लंबी खिंच गई है। मांगों का समाधान नहीं होने पर कर्मचारी संगठनों ने कई जिलों में हड़ताल 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। तीन सप्ताह से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से शहरों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं।

कचरा उठाने के लिए प्रशासन और नगर निकायों की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू होने के साथ ही कई जगह हड़ताली कर्मचारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। झज्जर में प्रशासन ने रातभर अभियान चलाकर करीब 125 टन कचरा उठवाया और विरोध कर रहे कर्मचारियों को हिरासत में लिया।

प्रशासन में रातभर कूड़ा उठाया हांसी में कूड़ा उठाने पहुंची पुलिस और हड़ताली कर्मचारियों के बीच कई बार आमना-सामना हुआ। जींद, सिरसा और यमुनानगर में भी हड़ताली कर्मचारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कचरा उठाने का विरोध किया। झज्जर में रातभर चला कूड़ा उठाने का अभियान, कर्मचारी हिरासत में झज्जर में सफाई व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति भगत सिंह चौक पर बनी। प्रशासन ने रातभर कूड़ा उठवाया।

विरोध कर रहे कर्मचारियों ने जेसीबी की चाबी छीनने और चालक से मारपीट का प्रयास किया। पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल कर उन्हे मौके से हटाया और कुछ को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार कर्मचारियों ने कूड़े से भरी थैलियां भी पुलिस की ओर फेंकीं। हिरासत में लिए कर्मचारियों को बस में बैठाकर रात करीब 1:15 बजे तक शहर में घुमाया गया।

नगर परिषद कार्यालय तक टकराव डंपिंग प्वाइंटों से करीब 125 टन कूड़ा उठाकर शहर से बाहर भेजा गया। सुबह कर्मचारियों को मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद 109 कर्मचारी फिर नगर परिषद कार्यालय में धरने पर बैठ गए। शाम को उन्होंने आंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। हांसी में पुलिस बस घेरकर हिरासत में लिए कर्मचारियों को छुड़ाया हांसी में 21वें दिन हड़ताल सड़क से नगर परिषद कार्यालय तक टकराव में बदल गई।

प्रशासन ने एजेंसी कर्मियों और पुलिस की मौजूदगी में कचरा उठाना शुरू किया तो तिरंगा लेकर पहुंचे हड़ताली कर्मचारियों ने विरोध किया। बस स्टैंड के पास कचरे से भरी ट्राली रोककर कचरा सड़क पर डाल दिया गया। पुलिस से नोकझोंक के बाद कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कट्टों में कचरा डाले जाने का मामला भी सामने आया।

अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कुछ सफाई कर्मचारियों के कचरा डालने का दावा किया और कार्रवाई की चेतावनी दी। बाद में काली देवी क्षेत्र में फिर विवाद हुआ और करीब 20-22 महिला-पुरुष कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस बस को जींद रोड पर आंदोलनकारियों ने घेर लिया और विरोध के बीच अपने साथियों को छुड़ा लिया।

इसके बावजूद प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में शहर के कई हिस्सों से कचरा उठवाया। जिलों में सफाई व्यवस्था की क्या है स्थिति अंबाला : नगर परिषद अंबाला सदर के 250 सफाई कर्मचारी छह अगस्त से हड़ताल पर हैं। 125 कर्मचारियों से व्यवस्था संभाली जा रही है। बाजारों से कचरा उठाने के लिए 15 ट्रैक्टर-ट्रालियां लगाने की योजना है। मार्केट संगठनों को डस्टबिन में कचरा डालने को कहा गया है। यहां हड़ताल 26 अगस्त तक घोषित है; इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी।

यमुनानगर : गुलाबनगर में कचरे से भरे डंपर को सड़क पर खाली कराने को लेकर विवाद हुआ। डोर-टू-डोर और डंपिंग प्वाइंट से कचरा उठाने वाले एजेंसी कर्मियों पर हड़ताल में शामिल होने का दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।

फतेहाबाद: वार्ड-20 में कूड़ा जमा होने से परेशान लोगों ने विरोध किया। खेमाखाती में दुकानदारों ने खुद वाहन बुलाकर कचरा उठवाया। टोहाना में व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदेशाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने हड़ताल 30 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की।

सिरसा : बलिदानी भगत सिंह पार्क के पास कचरा उठाने पहुंचे लोडर को कर्मचारियों ने रोक दिया। कालांवाली में डोर-टू-डोर वाहनों को घेरा गया। डबवाली में जेसीबी से कचरा उठाने पहुंचे ठेकेदार के कर्मचारी को रोक दिया गया और जेसीबी लौट गई।

कैथल : हड़ताल 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कैथल सहित पूंडरी, कलायत, राजौंद, सीवन और गुहला-चीका में करीब 1200 टन कचरा जमा होने का दावा है। करनाल, ढांड, अंबाला और पटियाला रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर कचरे के ढेर हैं। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा।

रोहतक : सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल 30 अगस्त तक बढ़ा दी। किसान नेताओं, पटवारी-कानूनगो संगठन समेत कई संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। चरखी दादरी : सफाई कर्मचारियों ने कूड़े से भरा वाहन झाड़ू सिंह चौक पर खाली करवाकर प्रदर्शन किया। नप कार्यालय में धरने के बाद लघु सचिवालय पहुंचकर सीटीएम को मांगपत्र सौंपा। पार्षदों, कर्मचारी संगठनों और किसान सभा ने समर्थन दिया।

जींद : ठेकेदार ने कचरा उठाना शुरू किया तो हड़ताली कर्मचारियों ने अमरहेड़ी रोड पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। डोर-टू-डोर वाहन चलते रहे। नालों की सफाई प्रभावित होने से बरसात में परेशानी बढ़ने की आशंका है। हिसार : नगर निगम के 667 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मंगलवार देर रात कचरा उठाने पर करीब 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। बुधवार को दिल्ली रोड से भी कचरा उठाया गया।