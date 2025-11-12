Haryana News: एसआई रमेश कुमार हत्याकांड: पुलिस की धरपकड़ जारी

जागरण संवाददाता, हिसार। ढाणी श्यामलाल में वीरवार रात को ईंट मारकर एसआई रमेश कुमार की हत्या मामले मे बाकी आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीमों की छापमारी जारी है। पुलिस की टीमें जिले के साथ लगते राजस्थान के जिलों में दबिश दे रही है। इसके अलावा उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक बाकी आरोपितों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस मामले में अभी तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार् कर जेल भेज चुकी हैं। बता दें कि वीरवार की रात को कुछ युवक शराब के नशे में एसआई रमेश कुमार के घर के बाहर हुडदंग कर रहे थे। इस बारे में रमेश कुमार ने युवकाें से बात की और उनको वहां से जाने के लिए।