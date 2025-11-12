Haryana News: एसआई रमेश कुमार हत्याकांड: पुलिस की धरपकड़ जारी
हिसार के ढाणी श्यामलाल में एसआई रमेश कुमार की ईंट मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस टीमें राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी दबिश दे रही हैं। अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआई रमेश कुमार की हत्या तब हुई जब उन्होंने अपने घर के बाहर हंगामा कर रहे युवकों को रोकने की कोशिश की थी।
जागरण संवाददाता, हिसार। ढाणी श्यामलाल में वीरवार रात को ईंट मारकर एसआई रमेश कुमार की हत्या मामले मे बाकी आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीमों की छापमारी जारी है। पुलिस की टीमें जिले के साथ लगते राजस्थान के जिलों में दबिश दे रही है। इसके अलावा उनके ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है।
अभी तक बाकी आरोपितों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस मामले में अभी तक पांच आरोपितों को गिरफ्तार् कर जेल भेज चुकी हैं। बता दें कि वीरवार की रात को कुछ युवक शराब के नशे में एसआई रमेश कुमार के घर के बाहर हुडदंग कर रहे थे। इस बारे में रमेश कुमार ने युवकाें से बात की और उनको वहां से जाने के लिए।
कुछ देर बाद 10 से 15 युवक घर के बाहर आए। उन्होंने एसआई रमेश कुमार और चचेरे भाई के घर पर पथराव कर दिया। शोर सुनकर एसआई रमेश कुमार घर से बाहर आए तो एक ईंट उनके सिर में लगी। जिस कारण वे घायल हो गए और उनको उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
